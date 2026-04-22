BCH acumula $1,005.5 millones en reservas desde el pasado 27 de enero

Tegucigalpa.

El Banco Central de Honduras (BCH) registra una fuerte acumulación de reservas internacionales netas entre el 27 de enero y el 20 de abril de 2026. Así lo confirma un informe oficial al que tuvo acceso LA PRENSA, el que revela que en ese periodo el saldo de las reservas aumentó de 10,305.8 a 11,311.3 millones de dólares.

La acumulación de reservas en ese periodo fue de 1,005.8 millones de dólares. Lo anterior impulsó la cobertura de importaciones de bienes y servicios al pasar de 6.2 a 6.8 meses. Cada mes de importación es equivalente a 1,663.4 millones de dólares. Ese impacto se ha visto reflejado en las variaciones acumuladas de reservas monetarias, sumando 72.1 millones de dólares entre el 27 de enero al 2 de febrero de 2026, y que cada semana ha mostrado incrementos hasta llegar a $1,005.5 millones. Entre los datos relevantes del informe oficial destaca la acumulación semanal de reservas (al lunes de cada semana), sobresaliendo la del 23 de marzo cuando se registraron 219.1 millones de dólares, seguida de la del 20 de abril con $133.5 millones y de la del 6 de abril con $127.3 millones.