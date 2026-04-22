Anuncian aumento salarial al magisterio de Honduras

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional aprobó el martes 21 de abril el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, el cual contempla un incremento significativo en los recursos destinados a la Secretaría de Educación. Durante la sesión, Emilio Hércules, ministro de Finanzas, confirmó que el proyecto incluye un aumento superior a los 3,700 millones de lempiras para este sector, lo que permitiría garantizar ajustes salariales al magisterio.

“Por instrucción precisa del señor presidente de la República, el apoyo al magisterio: hay un aumento sustancial de más de 3,700 millones de lempiras a la Secretaría de Educación”, expresó Emilio Hércules, ministro de Finanzas. El funcionario agregó que en el Consejo de Ministros se ratificó el ajuste salarial conforme a lo establecido por la ley, tras consultas planteadas durante la reformulación del presupuesto. Por su parte, Allan Joel Padilla, vicepresidente del Congreso Nacional, valoró el incremento y destacó su impacto en el sector educativo. “Celebramos el ajuste al salario de los maestros de un 8.7 % más en el presupuesto de educación para ajuste a los docentes”, manifestó.