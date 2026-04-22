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Anuncian aumento salarial al magisterio de Honduras

Durante la sesión, Emilio Hércules, ministro de Finanzas, confirmó que el proyecto incluye un aumento superior a los 3,700 millones de lempiras para este sector

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 08:01 -
  • David Zapata
Anuncian aumento salarial al magisterio de Honduras

Sesión legislativa en la que se aprobó el presupuesto ayer en el Congreso Nacional.

Fotografía: David Romero / LA PRENSA
Tegucigalpa.

El Congreso Nacional aprobó el martes 21 de abril el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, el cual contempla un incremento significativo en los recursos destinados a la Secretaría de Educación.

Durante la sesión, Emilio Hércules, ministro de Finanzas, confirmó que el proyecto incluye un aumento superior a los 3,700 millones de lempiras para este sector, lo que permitiría garantizar ajustes salariales al magisterio.

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“Por instrucción precisa del señor presidente de la República, el apoyo al magisterio: hay un aumento sustancial de más de 3,700 millones de lempiras a la Secretaría de Educación”, expresó Emilio Hércules, ministro de Finanzas.

El funcionario agregó que en el Consejo de Ministros se ratificó el ajuste salarial conforme a lo establecido por la ley, tras consultas planteadas durante la reformulación del presupuesto.

Por su parte, Allan Joel Padilla, vicepresidente del Congreso Nacional, valoró el incremento y destacó su impacto en el sector educativo. “Celebramos el ajuste al salario de los maestros de un 8.7 % más en el presupuesto de educación para ajuste a los docentes”, manifestó.

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“Soy docente y en el pasado sangre, sudor, bombas lacrimógenas y de todo hemos sufrido para obtener aumento en el presupuesto, pero hoy se dignifica la carrera docente”, añadió Allan Joel Padilla, vicepresidente del Congreso Nacional.

Durante el pleno, también se reiteró que el incremento responde a lineamientos del presidente Nasry Asfura, según lo señalado por las autoridades presentes.

El proyecto de presupuesto está estructurado en 10 capítulos y 302 artículos, los cuales serán sometidos a votación por separado, permitiendo a los diputados presentar observaciones y propuestas durante su discusión.

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Redacción web
David Zapata

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