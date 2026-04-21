Vienen audiencias y pruebas toxicológicas para los que aspiren al TJE y el CNE

El Congreso Nacional pone en marcha el proceso para elegir a seis nuevos funcionarios en los entes electorales, tras la destitución de sus autoridades por juicios políticos.
En un contexto de alta polarización, la comisión especial encargada —presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, inicia la convocatoria pública y define un cronograma que incluye recepción de postulaciones, evaluaciones técnicas y audiencias antes de remitir la nómina final al pleno legislativo.
¿Cuál es el primer paso formal que dará la Comisión Especial para llenar las vacantes en los entes electorales?
Hoy (ayer) a la 1:00 de la tarde la comisión va a comparecer para hacer la convocatoria oficial dirigida a todos los postulantes, tanto para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo es que, a partir de mañana (hoy), los interesados puedan acudir a la Secretaría del Congreso Nacional para entregar su hoja de vida y comenzar su proceso formal de postulación.
¿Cuántos cargos están en disputa actualmente y bajo qué condiciones?
En total tenemos seis vacantes que debemos cubrir. En el TJE hay cuatro espacios: dos magistrados propietarios y dos suplentes. Por su parte, en el CNE hay dos vacantes disponibles, que corresponden a un consejero propietario y un consejero suplente. Queremos que el proceso sea abierto para que lleguen los mejores profesionales.
Más allá de la documentación básica como el DNI o antecedentes, ¿qué requisitos específicos deben cumplir los aspirantes para cada ente?
Existen diferencias por la naturaleza de los cargos. Para el CNE, el postulante debe ser mayor de 30 años y poseer un título universitario. En el caso del TJE, los requisitos son más rigurosos: debe ser mayor de 35 años, ser profesional del derecho y acreditar una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la abogacía.
¿Cómo está diseñado el cronograma de recepción y evaluación de los candidatos?
La Secretaría estará habilitada desde este miércoles hasta el domingo para recibir las hojas de vida. El lunes, la comisión recibirá todos los expedientes y comenzará una examinación exhaustiva que durará tres días. Posteriormente, vendrán las audiencias públicas.
Un punto importante es que, para el caso del TJE, los postulantes deben someterse obligatoriamente a exámenes psicométricos y toxicológicos. Una vez evaluados, enviaremos una propuesta a la Junta Directiva y esta, a su vez, al Pleno.