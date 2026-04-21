Vienen audiencias y pruebas toxicológicas para los que aspiren al TJE y el CNE

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional pone en marcha el proceso para elegir a seis nuevos funcionarios en los entes electorales, tras la destitución de sus autoridades por juicios políticos.

En un contexto de alta polarización, la comisión especial encargada —presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, inicia la convocatoria pública y define un cronograma que incluye recepción de postulaciones, evaluaciones técnicas y audiencias antes de remitir la nómina final al pleno legislativo.

¿Cuál es el primer paso formal que dará la Comisión Especial para llenar las vacantes en los entes electorales?

Hoy (ayer) a la 1:00 de la tarde la comisión va a comparecer para hacer la convocatoria oficial dirigida a todos los postulantes, tanto para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo es que, a partir de mañana (hoy), los interesados puedan acudir a la Secretaría del Congreso Nacional para entregar su hoja de vida y comenzar su proceso formal de postulación.