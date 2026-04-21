De Uganda a La Ceiba: niños de "Nansana Dance Kids" quieren bailar en el Gran Carnaval

La Ceiba, Atlántida

Los Nansana Dance Kids, grupo coreográfico de Uganda, en África y un tremendo fenómeno viral en redes sociales, se han vuelto tendencia en Honduras tras publicar una serie de videos donde ejecutan coreografías al ritmo de nuestra música punta.​ Con una energía contagiosa, los pequeños han bailado temas icónicos de agrupaciones legendarias como Los Roland de La Ceiba y Cazabe, entre otras agrupaciones hondureñas, demostrando que para el baile y la alegría no existen las barreras del idioma.​ Lo que más ha conmovido a los hondureños no es solo su destreza en el movimiento, sino el respeto hacia nuestra cultura. En sus videos, los chicos y sus directores ondean con orgullo la bandera nacional de Honduras.​

El sueño: La Ceiba y el Gran Carnaval​

El impacto ha sido tal que los directores del grupo han expresado abiertamente su deseo de cruzar el Atlántico para visitar tierras catrachas. Su objetivo principal es La Ceiba, para participar en el Gran Carnaval Internacional de la Amistad este próximo sábado 23 de mayo.​ "Queremos conocer Honduras y bailar en el Carnaval de La Ceiba", han manifestado los encargados del grupo, quienes ven en la Feria Isidra el escenario perfecto para este encuentro cultural entre África y Honduras.​ "Estamos solicitando ayuda para llegar al Carnaval de La Ceiba, realmente amamos a Honduras y nos encantaría compartir esa experiencia con Honduras. Queremos conocer las tradiciones, cultura y comida", dijo uno de los coordinadores del grupo.

Asimismo, mostraron el deseo de visitar el departamento de Islas de la Bahía, especialmente la isla de Roatán. "Estamos clamando a cualquiera que pueda ayudarnos para cumplir nuestros sueños, al gobierno de Honduras y al alcalde Bader Dip". La participación de estos niños en el marco de la Feria Isidra sería un hito histórico para el evento, consolidando a La Ceiba como una vitrina cultural de clase mundial. Actualmente, miles de usuarios en redes sociales están etiquetando a las autoridades municipales y de Turismo para que se considere la invitación formal de estos pequeños embajadores del ritmo punta en Uganda.

El Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026, contará con las presentaciones estelares de Farruko, el grupo de merengue La Makina desde Puerto Rico y el talento nacional de Raffy de Honduras.

¿Quiénes son los Nansana Dance Kids?

Nansana Dance Kids es un grupo de jóvenes bailarines de Nansana, Uganda, que han ganado popularidad en TikTok por sus enérgicas y apasionadas presentaciones de danzas tradicionales y contemporáneas.