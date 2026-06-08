"Militares se quedaban con una comisión": Las denuncias sobre las tarjetas en los economatos

Las denuncias sobre presuntos descuentos en las tarjetas de los economatos se suman al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/la-prensa-premium-revelo-suspension-exdirector-tamara-investigacion-GC31003849" target="_blank">escándalo por el manejo de estos establecimientos penitenciarios,</a> que actualmente se encuentra bajo investigación, según informó el capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas.Tras destaparse el caso de corrupción, las autoridades suspendieron a Osorto Castillo y eliminaron el sistema de tarjetas utilizado en los centros penales. Como medida inmediata, los economatos volvieron a operar con dinero en efectivo, poniendo fin temporalmente al mecanismo que casi un año fue utilizado para las compras dentro de los recintos penitenciarios.Pese a los señalamientos de familiares, los hallazgos plasmados en la resolución judicial y las revelaciones sobre el millonario faltante detectado en Támara, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no ha informado si ha iniciado investigaciones específicas para determinar qué ocurrió con el dinero que, según los testimonios, nunca llegó a manos de los privados de libertad.