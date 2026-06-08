Fuerzas Armadas confirman investigación por el desfalco de L8 millones en Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) mantienen una investigación interna por un desfalco que ascendería los ocho millones de lempiras en el sistema de economatos del centro penal de Támara.

Así lo confirmaron este lunes tras la denuncia que publicó la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, donde se expuso el caso que involucra al exdirector del centro penitenciario, el coronel de infantería Juan Carlos Osorto Castillo.

En conversación con este equipo de investigación, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general Walter Lacayo, confirmó que el expediente relacionado con el caso ya está en conocimiento del Ministerio Público a través de la unidad fiscal que da acompañamiento a la institución.

“Es un caso que por medio de la Unidad Fiscal que nos apoya ya está en conocimiento y poder de la Fiscalía”, declaró.

Por su parte, el capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, informó que la investigación se encuentra en curso bajo la Inspectoría General de la institución castrense.

“El caso está en investigación por parte de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas”, indicó, al tiempo que agregó que el oficial señalado fue suspendido de su cargo como director del centro penal de Támara y puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas, tal como lo informó este rotativo.

Rivera reiteró que todo se desarrolla bajo el debido procedimiento administrativo, respetando la presunción de inocencia hasta que concluyan las investigaciones.

Sin embargo, no aclaró si el coronel Osorto Castillo continúa activo en la institución castrense.

LA PRENSA Premium ya había consultado al general Lacayo y a Rivera sobre este caso; sin embargo, ninguno de los dos había accedido a brindar información. No fue sino hasta la publicación del reportaje "Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas" que ambos decidieron confirmar lo revelado por este equipo periodístico.

Este medio, además, había consultado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) sobre la suspensión de Osorto Castillo y se limitaron a decir que eran “cambios normales en cada administración”.