Fuerzas Armadas confirman investigación por el desfalco de L8 millones en Támara

De acuerdo con información obtenida por LA PRENSA Premium a través de fuentes vinculadas a la investigación, el millonario desfalco comenzó a detectarse en abril pasado, cuando los economatos registraban una circulación inusual de tarjetas sin el correspondiente respaldo en efectivo.Según las fuentes, el entonces director del centro penal habría ordenado la impresión de tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, las cuales presuntamente eran vendidas a familiares de privados de libertad, generando ingresos no reportados.“Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente. La gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y él les vendía las que había mandado a imprimir, no las autorizadas, para quedarse con el dinero”, explicó una de las fuentes consultadas.La situación quedó en evidencia cuando se intentó convertir en efectivo los fondos que respaldaban las tarjetas utilizadas en el economato para la compra de mercadería, momento en el que no se encontraron los recursos correspondientes.De acuerdo con otra fuente oficial, parte del dinero habría sido retirado previamente del centro penitenciario, lo que generó el desfase financiero.