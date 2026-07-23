Javier López señala lo que pasó con Motagua ante Olimpia tras perder Supercopa

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega señaló las falencias que le terminaron saliendo caras a su escuadra, en un encuentro que se definió con un tanto del debutante uruguayo Emanuel Cuello al minuto 53.

El Motagua cayó este jueves 23 de julio ante el Olimpia en la Supercopa de Honduras 2026 . Tras el pitazo final, el entrenador español Javier López no salió contento con la actuación de su equipo y compartió sus valoraciones tras perder el primer título de la temporada.

Asimismo, López dejó un mensaje claro a pocos días de su estreno en la Copa Centroamericana de la Concacaf frente a Verdes, programado para el próximo martes 28 de julio, y de su debut en la Liga Nacional ante el Juticalpa FC el domingo 2 de agosto.

¿Qué valoración le deja esta Supercopa que no pudo ganar Motagua?

Teníamos sensaciones que al final no pudimos manifestar. No vi al equipo muy cómodo con el balón, sí a nivel defensivo en la primera parte y en la segunda hubo bastantes fases del juego donde nos desordenamos. No fuimos capaces de acumular cinco, seis pases seguidos, no tuvimos el volumen de juego habitual, no hubo amplitud, no hubo profundidad. Tampoco fuimos capaces de hacer gol y ellos en alguna de las que tuvieron, hubo esa eficacia que a veces se necesita en este tipo de partidos tan cerrados para poder ganar el partido.

En el descanso tenía claro que el que hiciera el gol pues iba a tener muchas posibilidades de llevarse el título.

¿Pasó factura perder totalmente el balón, no logra estar cómodo su equipo?

No, en ningún momento y hay que decirlo. En la primera parte si lo intentamos, estuvimos un poquito más en campo contrario, acumulamos pases y llegadas. En la última media hora no tuvimos el orden habitual, no ocupamos bien los espacios, no hubo circulación de balón, no hubo amplitud, no hubo llegadas. Hay que valorar el trabajo defensivo que hizo nuestro rival Olimpia y de ahí se explica el resultado.

¿Le preocupa el funcionamiento que presentó su equipo?

Me ocupa. La verdad que esperaba un mejor funcionamiento del equipo, luego puedes ganar, perder o empatar, pero sí me voy un poquito triste por la presentación que hemos realizado hoy porque no la esperaba.

¿Qué aprendizaje le deja? Porque hay que darle vuelta, viene la Copa Centroamericana y el inicio de la Liga

Nosotros llegamos a ser campeones con las señas de identidad que si las ponemos de manifiesto pues tenemos posibilidades de ir alcanzando victorias y los objetivos, pero si somos o no somos capaces de desarrollar ese tipo de fútbol pues tenemos dificultades y lo hemos visto hoy.