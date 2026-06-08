Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas

Fuentes cercanas aseguraron a LA PRENSA Premium que Osorto Castillo reconoció el faltante millonario, pidió intervención para su reintegro y se comprometió a devolver el dinero faltante en un plazo de dos meses.Sin embargo, este medio conoció que esta semana le estarían dando de baja a Osorto Castillo en las Fuerzas Armadas y, posteriormente, se estaría enviando el requerimiento al Ministerio Público por la fiscal adjunta del INP.El impacto del caso obligó a las autoridades penitenciarias a suspender el sistema de tarjetas en abril de 2026 y regresar nuevamente al uso de dinero en efectivo dentro del penal sin explicación alguna.