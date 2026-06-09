Honduras confirma cuarto caso importado de sarampión

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades indicaron que la paciente desarrolló síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tos, pérdida de apetito, vómitos, dolor de cabeza y secreción nasal.

De acuerdo con la información, el caso corresponde a una mujer que reside en el municipio de El Progreso, Yoro, quien presenta antecedentes epidemiológicos relacionados con la actual situación de sarampión que enfrenta la hermana República de Guatemala.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa ofrecida por autoridades sanitarias, quienes posteriormente divulgaron un comunicado donde dieron más detalles del nuevo caso y las medidas de seguimiento implementadas para evitar la propagación.

La Secretaría de Salud confirmó este martes un nuevo caso importado de sarampión en Honduras , elevando a cuatro el número de contagios identificados en el país en las últimas semanas.

Posteriormente presentó una erupción cutánea o sarpullido generalizado, lo que llevó a los equipos médicos a realizar la evaluación clínica y epidemiológica correspondiente, así como la toma de muestras para confirmar el diagnóstico.

La Secretaría informó que tras la detección del caso, todas las personas identificadas como contactos de la paciente permanecen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico, mientras continúan las investigaciones de campo para determinar posibles cadenas de transmisión.

El nuevo contagio se suma a los tres casos importados confirmados previamente en Honduras, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido al riesgo que representa la reintroducción del virus en el país, que durante tres décadas permaneció libre de transmisión endémica de sarampión.

La Sesal recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.



Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, las complicaciones más graves suelen presentarse en niños menores de cinco años, adultos no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Entre las complicaciones asociadas a la enfermedad figuran neumonía, infecciones del oído, diarrea severa y, en casos más graves, encefalitis o inflamación cerebral, una condición que puede dejar secuelas permanentes e incluso poner en riesgo la vida del paciente.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población, especialmente a quienes integran grupos de riesgo o tienen previsto viajar a países con circulación activa del virus, a verificar y completar sus esquemas de vacunación con la vacuna triple viral (SRP), disponible en los establecimientos de salud del país.

Las autoridades insistieron en que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y reiteraron su compromiso de mantener las acciones de prevención, control y respuesta epidemiológica, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de rumores o información falsa.