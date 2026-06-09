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Sale a la luz presunto motivo de la separación de Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os habría sido quien tomó la decisión de terminar su noviazgo con Peso Pluma

Sale a la luz presunto motivo de la separación de Kenia Os y Peso Pluma
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El sábado pasado la cantante, Kenia Os, sorprendió a toda la industria del entretenimiento al compartir un comunicado en el que hizo oficial su separación del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma.
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El noviazgo se había convertido en uno de los favoritos, por lo que el anuncio no pasó desapercibido para nadie.

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A unos días del comunicado que compartieron Kenia Os y Peso Pluma para anunciar su separación, los conductores del "programa Hoy" hablaron sobre el tema.

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En una de las declaraciones salió a la luz el posible motivo de la ruptura entre los cantantes.
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De acuerdo con el periodista y conductor del "programa Hoy", Sebastián Reséndiz, algo fuerte tuvo que pasar para el noviazgo llegara a su fin.

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En este sentido detalló que posiblemente Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os. El experto en temas del espectáculo recordó que la cantante borró todas las fotos junto al cantante de corridos tumbados.

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"Algo fuerte tuvo que pasar, yo creo que hubo cuernitos para el desayuno, una traición, Kenia Os lo amaba, ahora creo que ya borró todas las fotos de él", dijo.
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En la última parte de su intervención, el compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo apuntó que Kenia Os fue quien tomó la decisión de terminar con su noviazgo con Peso Pluma, detallando que fue la primera en subir el comunicado.

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"Ella fue la que tomó la decisión, ella subió primero el comunicado. Eso dice mucho", sentenció.
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El sábado 6 de junio, la cantante, Kenia Os, compartió un comunicado para confirmar su ruptura con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. La también modelo no confirmó los motivos de su ruptura, pero dijo que sucedió en los mejores términos.
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