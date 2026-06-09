Capturan a Daniel Meraz, presunto asesino de la enfermera Elvia Gómez

Cortés, Honduras.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó la mañana de este martes a Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado como el principal sospechoso del asesinato de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, crimen que conmocionó a la población de San Manuel, Cortés. De acuerdo con información preliminar, la detención se realizó en San Pedro Sula mediante labores de inteligencia e investigación desarrolladas por agentes de la DPI, quienes lograron ubicar al sospechoso a través del rastreo y seguimiento de información vinculada al uso de un teléfono celular. Las autoridades informaron que Meraz será presentado ante los órganos competentes alrededor de las 11:00 de la mañana para iniciar el proceso judicial correspondiente.

La captura ocurre varios días después del hallazgo sin vida de Elvia Gómez, de 31 años, quien fue encontrada muerta el pasado 3 de junio en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, en San Manuel, Cortés. Desde que se conoció el crimen, Daniel Antonio Meraz Cáceres, pareja sentimental de la víctima y de oficio barbero, había sido identificado por los investigadores como el principal sospechoso. Sin embargo, permanecía prófugo mientras las autoridades mantenían operativos para localizarlo.

El día de la tragedia

La muerte de Elvia Gómez también causó consternación en la comunidad, donde era conocida por su labor profesional. La mujer trabajaba desde hacía varios años en una farmacia del sector Planes y era madre de dos hijos. Según relataron vecinos, fueron los propios menores, de 12 y 7 años, quienes alertaron sobre la tragedia al acudir a una vivienda cercana en busca de ayuda al notar que su madre no reaccionaba.

Tras recibir el aviso, varios residentes ingresaron al inmueble y encontraron a la enfermera sin signos vitales sobre una cama, por lo que notificaron de inmediato a la Policía Nacional. Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen habría ocurrido durante la madrugada. Una de las principales hipótesis manejadas por los investigadores señala que la pareja habría sostenido una discusión presuntamente motivada por celos antes de la muerte de la mujer.

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