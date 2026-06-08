Las últimas amenazas contra Elvia Gómez: esto le dijo su pareja antes de su muerte

Las amenazas de Daniel Antonio Meraz Cáceres, principal sospechoso de la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, su pareja sentimental, quedaron registradas en un video que se viralizó y fue revelado este lunes, días después del crimen ocurrido en San Manuel, Cortés.
La grabación, que circula en redes sociales y entre familiares de la víctima, muestra una discusión en la que se escucha a quien era su pareja sentimental lanzar amenazas y expresiones agresivas contra la profesional de la salud, mientras ella intentaba responder y negaba haberle faltado al respeto.
En uno de los fragmentos más impactantes del audio se escucha: "Me volvés a faltar al respeto, te voy a levantar la p***. Me seguís sacando la piedra, te voy a pelar de una vez. ¿Entendiste?"*, mientras la mujer intenta mantener la calma durante la conversación.
En otra parte de la grabación, el hombre insiste en sus amenazas y le exige obediencia. "Lo que me impide es que me desobedece. Se lo advertí desde la mañana", expresa en tono alterado, según el contenido del video difundido.
La enfermera, por su parte, responde en varias ocasiones que no lo estaba insultando ni faltando al respeto. "Daniel, si yo ni lo insulto a usted, quien anda insultándome todo el tiempo es usted", se escucha decir a la víctima.
¿Quién era Elvia Gómez?
Elvia Mercedes Gómez, de 31 años, era madre de dos hijos y laboraba desde hacía varios años en una farmacia del sector Planes, en San Manuel, Cortés. Su muerte conmocionó a la comunidad y al gremio de la salud.
La mujer fue encontrada sin vida el pasado 3 de junio dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe. De acuerdo con vecinos, fueron sus propios hijos, de 12 y 7 años, quienes alertaron sobre la situación luego de buscar ayuda en una vivienda cercana al notar que su madre no reaccionaba.
Tras recibir el aviso, residentes ingresaron a la casa y encontraron a la enfermera sin signos vitales sobre una cama, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades policiales.
Las investigaciones preliminares señalan que el crimen habría ocurrido durante la madrugada. Uno de los agentes que participó en las primeras diligencias indicó que la principal hipótesis apunta a una discusión de pareja presuntamente motivada por celos.
Según la línea investigativa de la Policía Nacional, la víctima habría muerto por estrangulamiento. No obstante, serán los análisis forenses y el desarrollo de la investigación los que determinen oficialmente las causas y circunstancias del fallecimiento.
Prófugo de la justicia
Daniel Antonio Meraz Cáceres, pareja sentimental de la enfermera y de oficio barbero, fue identificado por las autoridades como el principal sospechoso del caso. Hasta este lunes continúa prófugo, mientras equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen operativos para dar con su paradero.
Familiares de Elvia Gómez han exigido justicia y consideran que el video revelado podría convertirse en una pieza importante dentro del proceso investigativo, al evidenciar las presuntas amenazas que la víctima habría enfrentado antes de perder la vida.