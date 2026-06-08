Las últimas amenazas contra Elvia Gómez: esto le dijo su pareja antes de su muerte

San Manuel Cortés.

Las amenazas de Daniel Antonio Meraz Cáceres, principal sospechoso de la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, su pareja sentimental, quedaron registradas en un video que se viralizó y fue revelado este lunes, días después del crimen ocurrido en San Manuel, Cortés.

La grabación, que circula en redes sociales y entre familiares de la víctima, muestra una discusión en la que se escucha a quien era su pareja sentimental lanzar amenazas y expresiones agresivas contra la profesional de la salud, mientras ella intentaba responder y negaba haberle faltado al respeto.

En uno de los fragmentos más impactantes del audio se escucha: "Me volvés a faltar al respeto, te voy a levantar la p***. Me seguís sacando la piedra, te voy a pelar de una vez. ¿Entendiste?"*, mientras la mujer intenta mantener la calma durante la conversación.

En otra parte de la grabación, el hombre insiste en sus amenazas y le exige obediencia. "Lo que me impide es que me desobedece. Se lo advertí desde la mañana", expresa en tono alterado, según el contenido del video difundido.

La enfermera, por su parte, responde en varias ocasiones que no lo estaba insultando ni faltando al respeto. "Daniel, si yo ni lo insulto a usted, quien anda insultándome todo el tiempo es usted", se escucha decir a la víctima.