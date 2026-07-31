Defensa de Juan Orlando Hernández insiste en ser juzgado por un juez natural

Tegucigalpa, Honduras

La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) presentó este viernes un recurso contra la decisión de un magistrado del Supremo que se declaró sin competencia para continuar con la causa por presunto fraude y lavado de activos por la que es acusado desde el 2023.

La Constitución de Honduras establece que corresponde a la Corte Suprema conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y a los diputados, cargo este último que ostentaba Hernández cuando tuvieron lugar los hechos investigados en el caso en su contra.

El juez natural designado inicialmente al caso contra Hernández declinó el jueves participar en el proceso, al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario que justifique la competencia de la Corte Suprema.

Ante esto, la defensa del expresidente presentó el recurso de reposición, con lo que pretende que el caso permanezca en el Supremo y no sea remitido al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, indicó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Silva explicó que ahora el juez natural deberá resolver si mantiene su decisión de declinatoria y, de confirmarla, deberá remitir el expediente al órgano jurisdiccional competente en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

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Hernández está citado para comparecer de manera voluntaria el próximo 3 de agosto a la audiencia de declaración de imputado por los delitos de fraude y lavado de activos en un proceso conocido como 'Pandora II', que también involucra al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo.