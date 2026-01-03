Trump defiende indulto a JOH tras captura de Maduro en Venezuela

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado 3 de enero de 2026 el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), al asegurar que fue “maltratado” y “perseguido injustamente” durante la administración de Joe Biden.

Durante una conferencia de prensa en la que ofrecía detalles sobre el operativo de fuerzas especiales en Caracas, Venezuela, que, culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump se refirió al caso del exmandatario hondureño, justificando la decisión de concederle el perdón presidencial.

“Yo respaldé al ganador de (las elecciones) en Honduras y también apoyé al que ganó en Chile", mencionó el mandatario en referencia a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, y José Antonio Kast, ganador en Chile, en los recientes comicios en ambos países.

"El hombre que yo indulté fue maltratado, no fue bien tratado por el gobierno de Biden, fue perseguido injustamente”, afirmó Trump ante los medios de comunicación.

El mandatario estadounidense agregó que una de las razones principales del indulto fue el trato que, a su juicio, recibió Hernández tras su captura en Honduras y extradición hacia Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por narcotráfico y fue condenado a 45 años de prisión en 2024.