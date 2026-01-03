Tras captura de Maduro, Trump le dice a Petro que debe “cuidarse el trasero”

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque, según aseguró, el colombiano tiene "laboratorios para fabricar droga" que envía a EE.UU.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene desde hace meses una escalada de insultos y amenazas contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien se ha convertido en uno de sus críticos más visibles en América Latina.

A mediados de octubre, Trump acusó a Petro de “ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, sin presentar pruebas que respaldaran sus señalamientos. En respuesta, el mandatario colombiano afirmó que ha sido uno de los gobernantes que más ha combatido a los narcotraficantes en su país y aseguró que Trump está siendo engañado por sus asesores.

Días después, el político estadounidense intensificó sus ataques al calificar a Petro como “un matón” y “una mala persona”. En diciembre, elevó nuevamente el tono al advertir: “Más le vale [a Petro] andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga”.