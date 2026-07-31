Culminan búsqueda de Joseth Vuelto, el joven pescador desaparecido en el mar

Tras siete días de intensas operaciones de búsqueda por aire, mar y costa, este viernes concluyó oficialmente la búsqueda de Joseth David Vuelto García, el joven pescador de 16 años de edad que desapareció en alta mar luego de que la embarcación en la que faenaba junto a su compañero, Lester Batiz de 39 años naufragara debido al fuerte oleaje.
El trágico percance ocurrió entre la aldea garífuna de Corozal, en La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras y los Cayos Cochinos en Islas de la Bahía. Ambos zarparon la tarde del pasado viernes 24 de julio desde Corozal, lugar donde residen los dos pescadores.
La última comunicación que se tuvo con ellos fue a las 5:00 de la tarde de ese mismo viernes. Lester Batiz narró que tras pasar varias horas a la deriva en el mar Joseth Vuelto le dijo que nadaría hacia los cayos a pedir ayuda, y desde entonces no se volvió a ver.
Un sobreviviente y días de intensa búsqueda
Afortunadamente, Lester Batiz logró ser rescatado con vida tras pasar 20 horas a la deriva soportando el embate de las olas. Actualmente, Batiz se recupera en su casa de habitación de las diversas lesiones cutáneas y deshidratación sufridas durante las largas horas que permaneció sumergido e incomunicado en el mar.
Desde el momento del reporte del naufragio, los elementos de la Base Naval desplegaron un operativo ininterrumpido. A este esfuerzo se sumó de manera solidaria la comunidad local, con cerca de 10 lanchas de pescadores artesanales que han peinado la zona día y noche desde que ocurrió la tragedia.
En la recta final del operativo, miembros del Cuerpo de Bomberos de La Ceiba y El Porvenir unieron fuerzas para realizar rastreos en toda la franja costera, abarcando desde el municipio de El Porvenir en Atlántida hasta Balfate, en Colón.
Familia pierde las esperanzas
Pese a los enormes esfuerzos institucionales y comunitarios, los resultados continuaron siendo negativos con el paso de las jornadas, lo que apagó gradualmente las esperanzas de encontrar al jovencito con vida.
Con el dolor desgarrador que provoca la tragedia, Deisy García, madre de Joseph, resignó sus esperanzas días atrás ante la falta de rastros: “Ya lo hemos buscado por todos lados y no lo encontramos”, expresó la desconsolada madre ante los medios.
Con el cierre de las operaciones activas este viernes, la comunidad de Corozal y el sector pesquero de Atlántida quedan sumidos en el luto por la pérdida del joven pescador.
"Es un niño muy humilde y trabajador le gustaba la pesca. Estamos consternados por lo que ha pasado y estamos acompañando en la búsqueda y moralmente a su madre", dijo Zulma Martínez.