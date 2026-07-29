  1. Inicio
  2. · Honduras

​“Ya se había rendido y que se había entregado al mar”: Padre de pescador rescatado con vida

Entre el milagroso rescate de un pescador y la angustiosa búsqueda de su compañero de faena, desaparecido desde el pasado viernes en Corozal. Sigue la búsqueda del joven Joseth David Vuelto

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 12:07 -
  • Carlos Molina
​“Ya se había rendido y que se había entregado al mar”: Padre de pescador rescatado con vida

Lester Batiz sobrevivió 20 horas a la deriva, mientras continúa la búsqueda de Joseth Vuelto García, de 16 años.

 Fotos: Carlos Molina
La Ceiba, Atlántida

El dolor y la incertidumbre embargan a la comunidad garífuna de Corozal, en La Ceiba, Atlántida. En la vivienda de la familia Batiz se recupera Lester Batiz, de 39 años, un pescador que sobrevivió tras permanecer 20 horas a la deriva en alta mar.

Lester fue dado de alta del Hospital Atlántida, donde recibió atención médica por signos de hipotermia y laceraciones en la piel causadas por la exposición al sol.

"Es un milagro que mi hijo esté vivo": el desgarrador relato del padre del pescador rescatado

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando la embarcación en la que faenaba zozobró debido al fuerte oleaje, luego de haber salido de Corozal a la 1:00 pm. Fue rescatado el sábado por efectivos del Batallón de Infantería Marina.

“Es un milagro que mi hijo esté con vida. Él me dijo que ya se había rendido y que se había entregado al mar, y fue en ese momento cuando ocurrió el milagro y lo rescataron”, relató conmovido su padre, Tomás Batiz.

Efectivos del Batallón de Infantería Marina y pescadores de Corozal recorren la costa atlántica en busca de Joseth David Vuelto García, de 16 años, desaparecido tras el naufragio de la embarcación en la que faenaba. La pequeña embarcación se halló en Cayos Cochinos.

Efectivos del Batallón de Infantería Marina y pescadores de Corozal recorren la costa atlántica en busca de Joseth David Vuelto García, de 16 años, desaparecido tras el naufragio de la embarcación en la que faenaba. La pequeña embarcación se halló en Cayos Cochinos.

 (Fotos: Carlos Molina)

Su compañero de pesca, Joseth David Vuelto García, de 16 años, no corrió con la misma suerte. Lester recuerda que, mientras naufragaban, el joven le dijo que intentaría nadar hacia Cayos Cochinos en busca de ayuda. Esa fue la última vez que lo vio.

Aunque las autoridades y los pescadores locales hallaron los trasmallos de pesca el lunes y la lancha volcada el martes, el paradero de Joseth continúa siendo desconocido.

“Ya perdí las esperanzas de encontrar a mi hijo. Ya fuimos por todos lados y no hay respuesta”, expresó entre lágrimas Deisy García, madre del joven.

Efectivos del Batallón de Infantería Marina y pescadores de la zona mantienen desplegados los operativos de búsqueda en la costa atlántica.

Con la búsqueda de un pescador desaparecido se celebra hoy el "Día del Pescador"

La Fuerza Naval de Honduras informó que las labores de búsqueda y rescate continúan a través del Primer Batallón de Infantería de Marina, en coordinación con el Apostadero Naval de Cayos Cochinos.

Los operativos se concentran en el sector comprendido entre Cayos Cochinos y la comunidad de Corozal, donde el menor desapareció después del naufragio ocurrido el pasado 25 de julio.

Durante las operaciones, las autoridades localizaron la embarcación tipo cayuco denominada Miss Ayla, que fue puesta nuevamente a flote y trasladada hasta las playas de Cayo Bolaño.

Las unidades navales, con el apoyo de pescadores de la zona, mantienen de manera ininterrumpida los recorridos marítimos con el objetivo de localizar al adolescente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias