​“Ya se había rendido y que se había entregado al mar”: Padre de pescador rescatado con vida

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/share/p/19U6iV2Ret/" target="_blank">La Fuerza Naval de Honduras</a> informó que las labores de búsqueda y rescate continúan a través del Primer Batallón de Infantería de Marina, en coordinación con el Apostadero Naval de Cayos Cochinos.Los operativos se concentran en el sector comprendido entre Cayos Cochinos y la comunidad de Corozal, donde el menor desapareció después del naufragio ocurrido el pasado 25 de julio.Durante las operaciones, las autoridades localizaron la embarcación tipo cayuco denominada <i>Miss Ayla</i>, que fue puesta nuevamente a flote y trasladada hasta las playas de Cayo Bolaño.Las unidades navales, con el apoyo de pescadores de la zona, mantienen de manera ininterrumpida los recorridos marítimos con el objetivo de localizar al adolescente.