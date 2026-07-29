​“Ya se había rendido y que se había entregado al mar”: Padre de pescador rescatado con vida

La Ceiba, Atlántida

El dolor y la incertidumbre embargan a la comunidad garífuna de Corozal, en La Ceiba, Atlántida. En la vivienda de la familia Batiz se recupera Lester Batiz, de 39 años, un pescador que sobrevivió tras permanecer 20 horas a la deriva en alta mar. Lester fue dado de alta del Hospital Atlántida, donde recibió atención médica por signos de hipotermia y laceraciones en la piel causadas por la exposición al sol.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando la embarcación en la que faenaba zozobró debido al fuerte oleaje, luego de haber salido de Corozal a la 1:00 pm. Fue rescatado el sábado por efectivos del Batallón de Infantería Marina. “Es un milagro que mi hijo esté con vida. Él me dijo que ya se había rendido y que se había entregado al mar, y fue en ese momento cuando ocurrió el milagro y lo rescataron”, relató conmovido su padre, Tomás Batiz.

Su compañero de pesca, Joseth David Vuelto García, de 16 años, no corrió con la misma suerte. Lester recuerda que, mientras naufragaban, el joven le dijo que intentaría nadar hacia Cayos Cochinos en busca de ayuda. Esa fue la última vez que lo vio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque las autoridades y los pescadores locales hallaron los trasmallos de pesca el lunes y la lancha volcada el martes, el paradero de Joseth continúa siendo desconocido. “Ya perdí las esperanzas de encontrar a mi hijo. Ya fuimos por todos lados y no hay respuesta”, expresó entre lágrimas Deisy García, madre del joven. Efectivos del Batallón de Infantería Marina y pescadores de la zona mantienen desplegados los operativos de búsqueda en la costa atlántica.