Siete días sin Génesis: crece la angustia de sus familiares

San Pedro Sula, Honduras

La incertidumbre y la angustia aumentan para la familia de Génesis María Ortiz Ramírez, de 11 años, quien cumple siete días desaparecida en San Pedro Sula, norte de Honduras. La menor fue vista por última vez la mañana del miércoles 22 de julio, luego de salir al patio de su vivienda para bañarse antes de alistarse e ir a la escuela junto con sus dos hermanos, en la colonia Nuevos Horizontes. Desde ese momento, sus familiares desconocen su paradero.

Edwin Nájera, padrastro de la menor, manifestó que la espera se ha vuelto desesperante y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones. Indicó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le ha informado que continúa revisando cámaras de seguridad, analizando videos y realizando diligencias en distintos sectores; sin embargo, hasta el momento no hay resultados concretos. Nájera también denunció que, tras interponer la denuncia por la desaparición, comenzó a recibir llamadas de personas desconocidas que le exigían dinero a cambio de la supuesta liberación de la niña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En una de las comunicaciones le solicitaron 50,000 pesos mexicanos, asegurando que Génesis se encontraba en México. Posteriormente recibió otra llamada en la que le exigieron 11,500 lempiras.

Las autoridades policiales informaron que, hasta el momento, no existen elementos que confirmen un secuestro y advirtieron que personas inescrupulosas estarían aprovechando la situación para intentar estafar a la familia. César Ruiz, jefe regional de la DPI, explicó que, al no existir una exigencia formal atribuible a una estructura criminal organizada, el caso continúa bajo el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

Como parte de las investigaciones, la DPI analiza una carta que presuntamente dejó la menor antes de desaparecer, en la que escribió que se iba de la casa y pidió que no la buscaran.