Alarmante cifra de hondureños desaparecidos en Jalisco, México

El estado de Jalisco se ha consolidado como una de las regiones más afectadas por la crisis de desapariciones en México, acumulando más de 16 mil personas no localizadas hasta marzo de 2026, entre ellas un número significativo de migrantes hondureños.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, solo en lo que va de 2026 se reportan al menos 131 extranjeros desaparecidos en ese estado, incluidos 14 ciudadanos hondureños, además de personas originarias de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Guatemala, Perú, El Salvador, Italia y Cuba.
En total, Jalisco registra 16,110 casos de personas desaparecidas o no localizadas hasta el 31 de marzo, lo que lo posiciona como uno de los principales focos de este fenómeno a nivel nacional.
En el caso de los hondureños, la mayoría no residía en el país, sino que formaba parte del flujo migratorio que atraviesa territorio mexicano con destino hacia el norte.
Especialistas advierten que estas cifras evidencian una realidad más amplia: la desaparición se ha convertido en un riesgo latente dentro de las rutas migratorias.
Aunque el problema no distingue nacionalidad, afecta con mayor intensidad a quienes viajan en condiciones de vulnerabilidad, sin redes de apoyo ni mecanismos de protección.
Las autoridades mexicanas han documentado casos de migrantes desaparecidos en distintas regiones, pero Jalisco continúa siendo uno de los puntos más críticos dentro de esta crisis.
Para Honduras, esta situación representa un desafío adicional, ya que muchos de sus ciudadanos desaparecen fuera del alcance de los sistemas de búsqueda nacionales, lejos de sus familias y de las instituciones que podrían gestionar su localización.
En medio de este panorama, autoridades de Jalisco mantienen investigaciones en al menos dos sitios de inhumación clandestina que podrían estar vinculados a personas reportadas como desaparecidas.
Uno de estos puntos se localiza en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde se han encontrado restos óseos correspondientes a al menos 11 víctimas, según informó la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.
El segundo sitio está ubicado en el fraccionamiento Alta California, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se han recuperado 12 bolsas con restos humanos, sin nuevos hallazgos en las jornadas más recientes.
Las autoridades advierten que la cifra de 14 hondureños desaparecidos no es definitiva, ya que muchas desapariciones no llegan a ser registradas, lo que refleja la magnitud de una crisis que continúa en expansión.