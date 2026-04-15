UEFA no perdona: El castigo que recibiría Raphinha por lo que hizo; él reacciona

El Barcelona cayó eliminado ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions League y uno de los que mostró su enfado fue Raphinha
El brasileño lanzó fuertes acusaciones contra el arbitraje en la serie ante el cuadro colchonero, mismas que tendrían repercusión por parte de la UEFA.
El Barcelona derrotó por 1-2 al Atlético de Madrid, pero se quedó a un gol de igualar la serie para alargar el partido en los cuartos de final.
La sensación se asemejaba a la del curso pasado, cuando el Barcelona se quedó con la miel en los labios de disputar la final después de caer de forma cruel frente al Inter de Milán.
Y es que, en esta serie, el conjunto azulgrana tampoco contó con una de sus figuras, Raphinha.
El extremo zurdo viajó con el equipo a la capital español para animar a sus compañeros desde las gradas, pero salió muy molesto después del pitazo final, asegurando que el árbitro francés Clément Turpin perjudicó a su escuadra.
“Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”, comenzó diciendo.
El futbolista bajó hasta el césped del estadio y desde ahí comenzó a insinuar que el cuadro rojiblanco será eliminado en las semifinales. "Pa' fuera", exclamaba el atacante a los hinchas locales quienes festejaban el pase a la siguiente ronda.
"Para mí fue un partido robado. El arbitraje tuvo varios errores, es increíble las decisiones que toma. El Atlético hizo, no sé cuantas faltas, y el árbitro no les mostró ninguna tarjeta amarilla", aseguró.
Tras esto, el brasileño ha salido a pedir perdón, ya que asegura lo hizo en caliente y no representa sus valores. También hay que recordar que se fue en contra de los árbitros.
El brasileño lamentó su comportamiento: “Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter”.
Asimismo, dejó un mensaje en sus redes sociales tras perderse los partidos de Champions: "Es uno de los sentimientos más difíciles de mi carrera ver a mis compañeros en este momento y no poder estar dentro del campo luchando con ellos. Estar fuera, impedido de hacer lo que más amo, duele de una forma que es difícil de explicar".
Con todo, el delantero ha expresado su confianza en los éxitos futuros del equipo: "Ahora es momento de recuperar el cuerpo, pero el alma ya está enfocada en volver. Más fuerte, más preparado y con aún más ganas de ayudar a este club. Porque esto no acaba aquí. Vamos a levantar la cabeza y volver a luchar juntos. Porque somos el FC Barcelona"
Raphinha perdió perdón también en gran parte porque UEFA analizará su comportamiento y de comprobarse que estuvo mal le pueden dar hasta tres partidos de sanción, algo que afectaría al Barcelona en futuras ediciones.
Hay precedentes en los que incluso un jugador ha sido sancionado por publicaciones en redes sociales. Si algo tiene claro el máximo organismo del futuro europeo es aquello de mantener el respeto hacia el árbitro y no solo durante el partido.