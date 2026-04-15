Barcelona acelera fichaje de "enemigo" y toma decisión sobre Hansi Flick

El golpe europeo aún resuena tras quedar fuera de la Champions League a manos del Atlético de Madrifd, pero el FC Barcelona ya piensa en lo que viene.
Apenas un día después de su dolorosa eliminación en la UEFA Champions League, el club blaugrana ha comenzado a moverse con rapidez en el mercado de fichajes, dejando claro que no hay tiempo para lamentaciones.
La derrota europea ante el Atlético de Madrid ha marcado un antes y un después en la planificación del FC Barcelona. En los despachos del club azulgrana no hay dudas: la defensa necesita una reconstrucción urgente si quieren volver a competir al máximo nivel.
Tanto Hansi Flick como Deco han señalado una prioridad clara: fichar un central de élite.
Según informa el diario Sport de España, la directiva culé ha iniciado contactos para intentar el fichaje del defensor italiano Alessandro Bastoni, actual pilar del Inter de Milán en la Serie A.
El central es uno de los zagueros más cotizados del fútbol europeo gracias a su solidez defensiva, salida de balón y jerarquía en el fondo
Lo que añade un ingrediente especial a esta posible operación es el pasado reciente del jugador, ya que Bastoni protagonizó comentarios y burlas dirigidas al Barcelona.
En su momento Bastoni se mofó de Lamine Yamal y el Barcelona luego de que con el Inter los eliminaron de la Champions League.
El defensor del Inter de Milán se ha convertido en el gran objetivo para liderar la nueva zaga culé.
El Barça quiere acelerar la operación de inmediato. La intención es clara: avanzar las negociaciones esta misma semana y tratar de dejar encarrilado el fichaje antes del próximo Mundial.
En el club consideran clave saber cuanto antes si el acuerdo es viable; de no ser así, activarán otras alternativas que siguen en la agenda.
Bastoni, por su parte, ya ha dado el visto bueno a iniciar conversaciones, aunque había pedido tiempo por su situación actual y por su deseo de centrarse en la lucha por la Serie A
Aun así, el conjunto azulgrana pretende adelantar plazos y aprovechar que existe predisposición del jugador, quien cuenta con el respaldo total del cuerpo técnico y llegaría con rol de titular.
Las primeras gestiones no son nuevas. Deco ya había mantenido contactos con el entorno del central meses atrás, y desde entonces el club ha trabajado en una operación compleja, marcada por la necesidad de rebajar el coste del traspaso por debajo de los 60 millones de euros.
Pese al nuevo tropiezo en Europa, la dirigencia azulgrana mantiene plena confianza en el proyecto liderado por Hansi Flick. El técnico alemán continuará al frente del equipo, respaldado por el club para encabezar la reconstrucción deportiva y devolver al Barcelona a la élite continental.
Barcelona deposita su confianza en Hansi Flick.