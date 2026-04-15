Muere Dolly Martínez, querida participante de 'Kilos Mortales'

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de que se confirmará el fallecimiento de Dolly Martínez a los 30 años de edad.
La querida influencer estadounidense que saltó a la fama tras su participación en el reality de televisión de TLC 'My 600-lb Life', mejor conocido como 'Kilos Mortales' en Hispanoamérica.
La noticia fue dada a conocer por su hermana Lindsey Cooper el pasado 11 de abril a través de un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, en donde destacó a Dolly por su personalidad bondadosa y amorosa hacía los demás.
"Con profunda tristeza les comunico el fallecimiento de mi querida hermana, Dolly. Dolly tenía una personalidad radiante; iluminaba cualquier lugar con su risa, su bondad y su amor. Descansa en paz, Dolly. Siempre te amaremos, siempre te extrañaremos y jamás te olvidaremos.", escribió Lindsey Cooper.
En declaraciones para el medio TMZ el pasado 13 de abril, Staci Thurman, madre de Dolly Martinez, dio a conocer que su hija murió debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, señalando que paso sus últimos momentos inducida a coma y conectada a un respirador.
Según el medio, el fallecimiento de Dolly se produjo luego de que fuera internada en el Fort Worth Hospital, en Texas el 29 de marzo a causa de una acumulación de líquido en el corazón y los pulmones.
Nacida el 12 de julio de 1996 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, Dolly Martinez saltó a la fama en el 2022 tras participar en la décima temporada de 'Kilos Mortales' cuando tenía 25 años de edad y pesaba 269 kilos.
Durante su aparición en el programa se documentó su lucha contra la obesidad severa, mostrando como lidiaba con problemas de salud mental, mientras que a su vez necesitaba de un tanque de oxígeno para poder respirar.
En la emisión se mostró como fue capaz de bajar de 269 kilos a 250 kilos, sin embargo, no logró ser candidata para una cirugía bariátrica a la que buscaba someterse.
Sin embargo, más tarde pudo realizársela, la cual tuvo una duración de aproximadamente ocho horas y marcó un cambio significativo para la influencer en su apariencia física.