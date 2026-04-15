Madonna revive el 2005 con "Confessions II", una secuela de su álbum

El Celebration Tour supuso el reencuentro de los dos artistas y su buen resultado llevó a Madonna a seguir la colaboración. 'London Calling...............Back in the Stu with Stuart Price' ('Llamando a Londres......De regreso en el estudio con Stuart Price'), fue el mensaje en redes de la cantante. En diciembre confirmó que estaba grabando nueva música y en aquel momento apuntó a 2025 como la fecha para lanzar nuevos temas. En septiembre llegó la confirmación de este nuevo disco con Warner, algo que se esperaba desde que en 2020 abandonara Interscope -con la que lanzó 'MDNA' (2012), 'Rebel Heart' (2015) y 'Madame X' (2019).