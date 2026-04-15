Grupo Flans de luto: Fallece querida cantante mexicana

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un emotivo mensaje de despedida en el que expresó el profundo amor hacia su madre y la serenidad con la que partió. "Que difícil.... Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa... se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro. Buen viaje, mamita hermosa. Te vamos a extrañar mucho... vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos".