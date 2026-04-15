Grupo Flans de luto: Fallece querida cantante mexicana

El medio artístico mexicano atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de Lucha Moreno, reconocida actriz y cantante de música ranchera que dejó una huella imborrable en el cine, la televisión y los escenarios musicales.
La noticia fue confirmada la mañana del 15 de abril por su hija, Irma Angélica Hernández Ochoa, conocida artísticamente como Mimí e integrante del grupo Flans.
A través de sus redes sociales, la cantante compartió un emotivo mensaje de despedida en el que expresó el profundo amor hacia su madre y la serenidad con la que partió. "Que difícil.... Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa... se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro. Buen viaje, mamita hermosa. Te vamos a extrañar mucho... vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos".
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso. No obstante, Mimí aseguró que la artista vivió sus últimos momentos rodeada del cariño de sus seres queridos.
El fallecimiento ocurrió apenas unos días antes de que Lucha Moreno celebrara su cumpleaños número 87, lo que ha intensificado la conmoción entre sus seguidores y colegas del medio.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de solidaridad y despedida, reflejando el cariño y respeto que la artista cosechó a lo largo de su trayectoria.
Entre las figuras que expresaron sus condolencias destacan Héctor Sandarti, quien escribió: "Lo siento mucho mi querida Irma. Te abrazo el corazón. Tu mami linda descansa en paz. Te quiero", y Andrea Legarreta, quien manifestó: "Te abrazo con mucho amor reina linda!! Ellas jamás se van".
Nacida como Irma Gloria Ochoa Salinas el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León, Lucha Moreno inició su carrera artística en 1957 con la película "Asesinos, S.A.", donde interpretó el tema "La noche de mi mal", destacando de inmediato por su talento y presencia escénica. En el cine mexicano participó en producciones como "Las hijas del Amapolo" (1962), "Lupe Balazos" (1964) y "Los dos apóstoles" (1966), consolidándose como una figura representativa de su época.
En televisión, su legado incluye participaciones en telenovelas emblemáticas como "Quinceañera", "Amor en silencio", "Amor de nadie" y "Te sigo amando", donde dejó una marca en varias generaciones de espectadores. Su carrera musical también fue prolífica, con más de 20 producciones discográficas dentro del género vernáculo. En 1962, formó un exitoso dueto con el cantante José Juan Hernández, con quien además compartió su vida personal al contraer matrimonio.
Fotografía referencial de Flans, grupo al que pertenece Mimi, hija de Lucha Moreno.