Marco Antonio Solís, devastado tras inesperada muerte de un ser querido

Hace unas horas el famoso cantante, Marco Antonio Solís, mejor conocido como "El Buki", conmovió a sus seguidores en Instagram al compartir un triste mensaje para informar la muerte de un famoso músico.
La publicación conmovió a sus fans en esa plataforma digital.
Ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram, el cantante de "Mi mayor necesidad", "Qué duro es llorar así" y "Tus mentiras" subió una fotografía y un mensaje para darle el último adiós al integrante de "Enanitos Verdes", Felipe Staiti, quien falleció el pasado lunes 13 de abril.
El cantante de música regional mexicana, Marco Antonio Solís, registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir un desgarrador mensaje y darle el último adiós al fundador de "Enanitos Verdes", Felipe Staiti.
Junto a una fotografía con los "Enanitos Verdes", "El Buki" expresó su tristeza por el sensible fallecimiento del guitarrista, Felipe Staiti. El cantante mexicano de 66 años de edad recordó que la banda de rock ha sufrido las muertes de varios de sus integrantes.
"¡No lo puedo creer! Apenas me escribió hace unos días mi querido hermano Felipe... Ya estará al lado de otro entrañable como lo es Marciano ¡Grandes de corazón y gran talento! Te extrañaremos mucho Felipe", escribió el cantante.
Como era de esperarse, el mensaje que compartió Marco Antonio Solís generó mucha tristeza entre los fans de la música. Los internautas le brindaron todo su apoyo a la banda "Enanitos Verdes" y otros lamentaron la muerte de Felipe Staiti.
Felipe Staiti fue fundador y guitarrista de la banda de rock "Enanitos Verdes".
El músico perdió la vida a los 64 años de edad el pasado lunes 13 de abril.
Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Colegas y amigos le dieron el último adiós.