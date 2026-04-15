Jungkook de BTS habría cantado en el Super Bowl; esto pasó

Más allá de este episodio, el grupo también reflexionó sobre la opción de presentarse en el futuro como agrupación completa. “Creo que es el mejor evento y escenario del mundo entero”, expresó RM sobre la relevancia del espectáculo. El artista también reconoció que existen factores culturales y lingüísticos que podrían influir en una eventual invitación. “Quizás con el paso del tiempo, y si cambian las ideas de la gente... Si hay una oportunidad, definitivamente queremos hacerlo algún día”, afirmó.