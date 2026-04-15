Jungkook de BTS habría cantado en el Super Bowl; esto pasó

El fenómeno global del K-pop, BTS, volvió a captar la atención internacional tras revelar que uno de sus integrantes estuvo a punto de formar parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024, uno de los escenarios más prestigiosos de la industria musical.
La información fue confirmada por RM, líder del grupo, quien explicó que Jungkook recibió una invitación directa para participar en el evento.
“Él lo invitó, pero no se logró por el servicio militar”, detalló el rapero en una entrevista concedida a Rolling Stone, haciendo referencia a la propuesta realizada por Usher, encargado del show principal ese año.
El acercamiento entre ambos artistas no es casual. Jungkook colaboró previamente con Usher en el tema "Standing Next To You", incluido en su álbum solista "GOLDEN", lo que fortaleció los lazos profesionales entre ambos músicos.
Sin embargo, el contexto legal en Corea del Sur impidió concretar la participación. Jeon Jung-kook inició su servicio militar en diciembre de 2023, una obligación que restringe las actividades internacionales prolongadas para los hombres en edad activa. Este requisito nacional no solo afectó su agenda individual, sino también las oportunidades de exposición global en eventos de gran magnitud como el Super Bowl, cuya audiencia alcanza cifras millonarias en todo el mundo.
La posibilidad de ver a un integrante de BTS en este escenario ya había sido objeto de especulación entre los seguidores durante la temporada del evento deportivo, especialmente tras confirmarse la participación de Usher.
Más allá de este episodio, el grupo también reflexionó sobre la opción de presentarse en el futuro como agrupación completa. “Creo que es el mejor evento y escenario del mundo entero”, expresó RM sobre la relevancia del espectáculo. El artista también reconoció que existen factores culturales y lingüísticos que podrían influir en una eventual invitación. “Quizás con el paso del tiempo, y si cambian las ideas de la gente... Si hay una oportunidad, definitivamente queremos hacerlo algún día”, afirmó.
En la misma línea, Jimin fue claro al señalar que la decisión no depende exclusivamente del grupo. “No podemos hacerlo a menos que nos inviten”, comentó. Estas declaraciones surgen en un momento clave para BTS, que recientemente retomó sus actividades como grupo completo con el inicio de su nueva gira mundial.
El "BTS World Tour ARIRANG" arrancó el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, marcando el regreso del septeto a los escenarios tras casi cuatro años de pausa. La gira contempla un total de 85 conciertos en 34 ciudades, consolidándose como una de las más ambiciosas en la historia del K-pop por su alcance mundial.
El recorrido incluye presentaciones en Asia, Norteamérica, Europa y América Latina, donde visitarán ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo. En varios de estos países, el grupo se presentará por primera vez, lo que convierte esta etapa en novedad histórica para la banda como para sus seguidores en la región.