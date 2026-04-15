Barcelona no se queda de brazos cruzados: Increíble petición tras eliminación

El Barcelona quedó eliminado de la Champions League tras caer ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final. La derrota dejó un sabor amargo en el entorno culé, quienes consideraron que las decisiones arbitrales fueron clave en el resultado final.
El presidente electo del Barça, Joan Laporta, no tardó en expresar su frustración y, nuevamente, se proclamó contra la actuación de los árbitros durante la eliminatoria.
“Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho”, comentó Laporta.
Uno de los puntos más sensibles fue la expulsión de Eric García, quien fue sancionado con una tarjeta amarilla en una jugada en la que, según Laporta, no era el último hombre: “Koundé podía llegar”, explicó el presidente, quien destacó que el árbitro de campo debería haber optado por una amarilla.
A lo largo de la eliminatoria, el presidente también se refirió a otras jugadas que consideró erróneas, como el gol anulado a Ferran Torres, el penalti no señalado a Olmo y la agresión a Fermín, que no fue sancionada.
En el Barcelona también señalaron que les perjudicaron en la ida de cuartos ante Atlético debido a que no le sancionaron un penal.
El enfado de Laporta no solo se limitó a las decisiones arbitrales en los partidos contra el Atlético. También expresó su descontento con la respuesta de la UEFA tras la queja presentada por el Barcelona después del primer partido.
“Estamos pidiendo explicaciones de por qué la UEFA respondió que la queja no era admisible”, explicó Laporta.
El Barcelona no se queda de brazos cruzados y se quejará ante la UEFA por el trabajo arbitral de la vuelta de cuartos de final de Champions League ante Atlético de Madrid.
El Barça ya había intentado buscar reparación tras el primer partido. En concreto, el club elevó una reclamación relacionada con una posible mano de Marc Pubill, pero el organismo rector del fútbol europeo rechazó su solicitud inicial.
Sin embargo, Laporta adelantó que el vicepresidente Rafa Yuste está preparando una segunda ronda de documentación formal para volver a impugnar lo ocurrido en la eliminatoria.
“El Barcelona exige explicaciones sobre por qué esa queja fue considerada inadmisible. Y Yuste me ha dicho que se presentará otra reclamación porque lo que ocurrió ayer es inaceptable. Queremos que se aclare lo sucedido, porque hubo decisiones muy perjudiciales para los intereses del club”, agregó.
El presidente repasó una cadena de acciones que, en su opinión, inclinaron el rumbo a favor del Atlético de Madrid. Desde la expulsión de Eric García hasta una posible pena máxima no señalada para Dani Olmo, Laporta entiende que las jugadas “clave” fueron resueltas de forma negativa para el Barcelona.
Además, mostró especial enfado por el trato a Fermín López. El jugador quedó con sangre saliendo de su nariz tras un choque con el portero Juan Musso. Laporta sostuvo que, pese a la gravedad del golpe, el árbitro no actuó con la contundencia esperada y que el futbolista terminó incluso siendo atendido mientras se suturaba la zona.
Cuando se le preguntó por los argumentos que circulan en torno a supuestos favoritismos arbitrales hacia el Barcelona, Laporta respondió con dureza. Sostuvo que no tiene sentido hablar de ese tipo de teorías y que basta con revisar el propio cruce reciente para desmontarlas.
Más allá del conflicto arbitral, el Barcelona deberá reordenar prioridades.
Laporta indicó que el equipo tiene que volver a enfocarse en el plano local para asegurar el cierre del título de La Liga en las próximas semanas, mientras el club mantiene la intención de seguir insistiendo en la reclamación sobre los hechos que, a su juicio, marcaron la eliminación.