Lamine Yamal rompe el silencio y deja recado tras la eliminación del Barcelona

Barcelona, España.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal publicó este miércoles un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que "rendirse no es una opción", tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. El delantero de Mataró, que brilló en el partido de vuelta disputado en el estadio Metropolitano de la capital española (1-2) con un gol y varias acciones ofensivas de mérito, escribió una publicación en su cuenta personal de Instagram donde explica sus sensaciones tras no poder remontar el 0-2 en contra que su equipo encajó en la ida. "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es sólo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción", reflexiona el joven futbolista azulgrana.

El internacional español, que compareció en rueda de prensa en la previa del partido del Metropolitano, se ha comprometido a seguir luchando para que el club opte a ganar la Liga de Campeones, título que no levanta desde 2015. "Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... y la traeremos a Barcelona", añade Lamine Yamal, que el curso pasado, tras caer eliminado a manos del Inter de Milán en semifinales, ya escribió un mensaje similar. "No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona. No pararemos hasta conseguirlo", escribió hace un año. Ahora, tras la decepción de no pasar a semifinales, Lamine Yamal incide en la ilusión por ganar la 'Champions': "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción".