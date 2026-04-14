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Lamine Yamal sufre: Es tendencia por su imagen ante Atlético por la Champions

Arden las redes sociales luego del adiós del Barcelona y Yamal a manos del Atlético de Madrid por la Liga de Campeones de Europa.

Lamine Yamal sufre: Es tendencia por su imagen ante Atlético por la Champions
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Lamine Yamal es objeto de burlas en las redes sociales tras la eliminación del Barcelona en la Champions League a manos del Atlético de Madrid.
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El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, pasó en cuestión de horas de ser una de las figuras del partido a convertirse en uno de los protagonistas de las burlas en redes sociales, tras la dolorosa eliminación del conjunto azulgrana en la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.
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El extremo español, de apenas 18 años, fue uno de los más destacados del Barcelona en la eliminatoria. Incluso marcó y generó peligro constante en el partido de vuelta disputado en el Metropolitano, donde los culés ganaron 1-2, aunque no les alcanzó para remontar el global de 3-2 a favor del equipo colchonero.
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Sin embargo, pese a su buen rendimiento, las redes sociales no perdonaron.
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Tras el pitazo final, comenzaron a circular miles de memes y comentarios dirigidos tanto al club como a sus jugadores, siendo Lamine Yamal uno de los más señalados.
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Imágenes, videos y publicaciones virales lo colocaron en el centro de las burlas, muchas de ellas haciendo referencia a su actitud en el campo, sus gestos durante el partido e incluso su apariencia.
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No es la primera vez que Yamal queda expuesto en este tipo de contextos.
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Aun así, dentro del terreno de juego su actuación fue de las más rescatables del equipo dirigido por Hansi Flick. Medios internacionales destacaron su talento y protagonismo en una noche donde el Barcelona mostró carácter, pero terminó pagando errores puntuales y la falta de contundencia en momentos clave.
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La eliminación volvió a abrir el debate en el entorno culé, mientras que en el mundo digital la reacción fue inmediata.
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Memes, críticas y comentarios irónicos se multiplicaron, teniendo a Lamine Yamal como uno de los rostros más visibles de una derrota que sigue dando de qué hablar en toda Europa.
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Recuerdan a Cristiano Ronaldo tras el adiós de Yamal con Barcelona en cuartos de final de Champions.
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Yamal había señalado que Barcelona iba a remontar y al final no ocurrió.
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En las redes sociales también recuerdan ese rostro de Messi cuando Barcelona era eliminado en Champions.
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El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, pasó en cuestión de horas de ser una de las figuras del partido a convertirse en uno de los protagonistas de las burlas en redes sociales, tras la dolorosa eliminación del conjunto azulgrana en la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.
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Las redes sociales estallan con memes graciosos para Lamine Yamal.
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