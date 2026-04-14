Lamine Yamal sufre: Es tendencia por su imagen ante Atlético por la Champions

Lamine Yamal es objeto de burlas en las redes sociales tras la eliminación del Barcelona en la Champions League a manos del Atlético de Madrid.
El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, pasó en cuestión de horas de ser una de las figuras del partido a convertirse en uno de los protagonistas de las burlas en redes sociales, tras la dolorosa eliminación del conjunto azulgrana en la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.
El extremo español, de apenas 18 años, fue uno de los más destacados del Barcelona en la eliminatoria. Incluso marcó y generó peligro constante en el partido de vuelta disputado en el Metropolitano, donde los culés ganaron 1-2, aunque no les alcanzó para remontar el global de 3-2 a favor del equipo colchonero.
Sin embargo, pese a su buen rendimiento, las redes sociales no perdonaron.
Tras el pitazo final, comenzaron a circular miles de memes y comentarios dirigidos tanto al club como a sus jugadores, siendo Lamine Yamal uno de los más señalados.
Imágenes, videos y publicaciones virales lo colocaron en el centro de las burlas, muchas de ellas haciendo referencia a su actitud en el campo, sus gestos durante el partido e incluso su apariencia.
No es la primera vez que Yamal queda expuesto en este tipo de contextos.
Aun así, dentro del terreno de juego su actuación fue de las más rescatables del equipo dirigido por Hansi Flick. Medios internacionales destacaron su talento y protagonismo en una noche donde el Barcelona mostró carácter, pero terminó pagando errores puntuales y la falta de contundencia en momentos clave.
La eliminación volvió a abrir el debate en el entorno culé, mientras que en el mundo digital la reacción fue inmediata.
Memes, críticas y comentarios irónicos se multiplicaron, teniendo a Lamine Yamal como uno de los rostros más visibles de una derrota que sigue dando de qué hablar en toda Europa.
Recuerdan a Cristiano Ronaldo tras el adiós de Yamal con Barcelona en cuartos de final de Champions.
Yamal había señalado que Barcelona iba a remontar y al final no ocurrió.
En las redes sociales también recuerdan ese rostro de Messi cuando Barcelona era eliminado en Champions.
Las redes sociales estallan con memes graciosos para Lamine Yamal.