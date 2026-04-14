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Pide irse del Barcelona y podría marcharse al Atlético de Madrid: Sorpresa en España

Sorpresa con lo que informan medios españoles acerca de uno de los jugadores del cuadro culé.

Pide irse del Barcelona y podría marcharse al Atlético de Madrid: Sorpresa en España
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Sorpresa: Un jugador del FC Barcelona podría abandonar el club blaugrana de cara a la próxima temporada, en una operación que sería tan inesperada como polémica.
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Lo más sorprendente del caso es el posible destino del futbolista, ya que todo apunta a que el jugador podría terminar recalando en el Atlético de Madrid, precisamente el equipo que recientemente eliminó al conjunto culé en los cuartos de final de la UEFA Champions League.
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Este detalle ha encendido aún más la narrativa alrededor de la posible transferencia, que ya es considerada por muchos como un auténtico “bombazo” del fútbol europeo.
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Aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los clubes involucrados, ni tampoco del entorno del jugador, la posibilidad de ver a un futbolista formado o consolidado en el Barça vistiendo la camiseta rojiblanca ha generado una ola de reacciones divididas entre aficionados y analistas deportivos.
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Algunos lo ven como una decisión puramente deportiva en busca de más minutos y protagonismo, mientras que otros interpretan la operación como un movimiento cargado de simbolismo en plena rivalidad del fútbol español.
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En caso de concretarse, la operación no solo tendría un fuerte impacto a nivel deportivo, sino también mediático, ya que representaría uno de los movimientos más llamativos entre dos clubes con una creciente rivalidad en competiciones nacionales e internacionales.
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Marc Casadó es el nombre del jugador que podría dejar las filas del Barcelona y prensa española informa de que no se descarta de que termine jugando en Atlético de Madrid.
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Marc Casadó tiene muchas opciones de abandonar el FC Barcelona el próximo 30 de junio.
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El canterano azulgrana ha perdido protagonismo en los últimos meses y ha quedado prácticamente fuera de las rotaciones, lo que evidencia que no entra en los planes de Hansi Flick, pese a que el técnico alemán valora su profesionalidad.
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Aunque Casadó siempre fue reacio a salir del club, ahora estaría dispuesto a escuchar ofertas en busca de mayor continuidad lejos del Camp Nou.
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Según Diario Sport, el Atlético de Madrid podría ser el destino de Casadó y el jugador estaría encantado con formar parte del equipo colchonero.

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Desde el pasado mes de enero, Casadó ha perdido peso en el FC Barcelona.
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Ya el pasado verano, el Barça le abrió la puerta a una posible salida si llegaba una oferta interesante, pero el jugador optó por quedarse. En ese momento hubo un acercamiento del Atlético que no prosperó.
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El medio español aseguró que Casadó ya tomó la decisión de marcharse del club el próximo verano.
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"Todo ello ha incidido en la decisión del centrocampista catalán de abandonar la disciplina del Barcelona al acabar la presente temporada. Solo un giro radical en su situación, en estos momentos de la temporada muy improbable, de aquí a final del curso haría cambiar una decisión ya meditada", confirmó Sport.
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Además, las palabras de su agente Jorge Mendes y la insistencia de Mateu Alemany (actual director del primer equipo del Atlético) podrían haber ayudado al catalán a ver con buenos ojos la opción colchonera. El Cholo Simeone ya lo quiso el pasado verano.
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El Manchester United es otro de los equipos que ha preguntado por Casadó, que también cuenta con el seguimiento del Wolverhampton desde el pasado verano.
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