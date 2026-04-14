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"Yo le dije que dejara a ese hombre, que pensara en sus cinco hijos": Hermana de Yessy

Yessy Karolina Maldonado, de 23 años, ya había denunciado a Jovanni Luis Connor Rivers, quien la terminó asesinando en Roatán, Islas de la Bahía

Yo le dije que dejara a ese hombre, que pensara en sus cinco hijos: Hermana de Yessy
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Salen a la luz nuevos detalles del crimen de Yessy Karolina Maldonado Guillén, la joven madre de 23 años que fue asesinada por su propia pareja sentimental.
Yo le dije que dejara a ese hombre, que pensara en sus cinco hijos: Hermana de Yessy
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Una hermana de Yessy dijo a medios locales que Jovanni Luis Connor Rivers ya la había golpeado y que incluso a ella también la amenazó.
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"Yo le decía: Karol, dejá a ese hombre, como puede ser posible que una mujer con cinco hijos esté con un hombre que el día de mañana le puede hacer algo", contó.
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La joven, que dijo llamarse Bertha, dijo ella aconsejaba a su hermana. "Yo le decía, dejá a ese hombre, pensé en tus cinco hijos".
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"Yo le dije que se alejara de ese hombre, pero ella no quería", decía Bertha entre lágrimas.
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Aunque Connor asegura que nunca tuvieron problemas, Bertha asegura que él se le acercaba cada vez que recibía una llamada.
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"Era bien tóxico, cuando yo le hablaba siempre estaba ahí cerca", agregó.
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La joven dice que en un ocasión, le pidió a una amiga que grabara la llamada en donde Connor la estaba amenazando.
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"Me dijo que yo no sabía quien era él y que me iba a mandar al infirno", aseveró la joven.
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Yessy hace unos meses se había ido para donde una amiga, según contó Bertha.
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"Yo tengo los audios en donde él le dijo: si vos no regresás Karolina, te voy a pegar un tiro".
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Aceptó que su hermana lo denució en una ocasión, pero no le tomaron la denuncia porque ella andaba en estado de ebridad.
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