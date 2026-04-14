"Yo le dije que dejara a ese hombre, que pensara en sus cinco hijos": Hermana de Yessy

Salen a la luz nuevos detalles del crimen de Yessy Karolina Maldonado Guillén, la joven madre de 23 años que fue asesinada por su propia pareja sentimental.
Una hermana de Yessy dijo a medios locales que Jovanni Luis Connor Rivers ya la había golpeado y que incluso a ella también la amenazó.
"Yo le decía: Karol, dejá a ese hombre, como puede ser posible que una mujer con cinco hijos esté con un hombre que el día de mañana le puede hacer algo", contó.
La joven, que dijo llamarse Bertha, dijo ella aconsejaba a su hermana. "Yo le decía, dejá a ese hombre, pensé en tus cinco hijos".
"Yo le dije que se alejara de ese hombre, pero ella no quería", decía Bertha entre lágrimas.
Aunque Connor asegura que nunca tuvieron problemas, Bertha asegura que él se le acercaba cada vez que recibía una llamada.
"Era bien tóxico, cuando yo le hablaba siempre estaba ahí cerca", agregó.
La joven dice que en un ocasión, le pidió a una amiga que grabara la llamada en donde Connor la estaba amenazando.
"Me dijo que yo no sabía quien era él y que me iba a mandar al infirno", aseveró la joven.
Yessy hace unos meses se había ido para donde una amiga, según contó Bertha.
"Yo tengo los audios en donde él le dijo: si vos no regresás Karolina, te voy a pegar un tiro".
Aceptó que su hermana lo denució en una ocasión, pero no le tomaron la denuncia porque ella andaba en estado de ebridad.