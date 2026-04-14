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"Ella tenía un machete debajo de la almohada": Pareja de Yessy, la joven asesinada en Roatán

Yessy Karolina Maldonado recibió un disparo en la cabeza, Jovanni Luis Connor Rivers fue enviado a la cárcel. Este es el caso que sacude a Islas de la Bahía

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El crimen de Karolina Maldonado ha sacudido a Roatán y su pareja es el principal sospechoso de quitarle la vida.
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Jovanni Luis Connor Rivers fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Él aceptó su participación pero alega defensa propia.
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En una entrevista al canal Roatán Hable Claro, Connor dijo que el fatídico día él regresó al cuarto donde vivía con Karolina y supuestamente ella estaba armada.
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"Cuando yo me regreso, ella tenía un machete debajo de la cama. Yo llevaba la pistola, pero ella me la quitó", afirmó.
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Connor dejó entrever que todo fue un accidente. "Yo le suelto una patada cuando tenía la pistola", aseguró.
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"El cuarto estaba oscuro, pero yo alumbré con mi teléfono y vi un machete debajo de la almohada y otra detrás de la puerta", agregó.
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Aunque los vecinos de Connor y Karolina alegan que ellos ya habían tenido episodios de peleas, el acusado dice que nunca antes había golpeado a su pareja.
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La tarde de este martes, un juez de letras envió a Connor al centro penal de Roatán.
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El delito que se le imputa a Jovanni Luis Connor Rivers es parricidio, informó el comisario Muñoz, jefe de la policía en Islas de la Bahía.
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Yessy Karolina Maldonado Guillen tebía 24 años y era originaria de Tocoa, Colon.
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El jefe de la policía en Roatán ofreció 5 mil lempiras de recompensa para quien denuncie a alguien que ande arma de fuego de forma ilegal.
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