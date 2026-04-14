"Ella tenía un machete debajo de la almohada": Pareja de Yessy, la joven asesinada en Roatán

El crimen de Karolina Maldonado ha sacudido a Roatán y su pareja es el principal sospechoso de quitarle la vida.
Jovanni Luis Connor Rivers fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Él aceptó su participación pero alega defensa propia.
En una entrevista al canal Roatán Hable Claro, Connor dijo que el fatídico día él regresó al cuarto donde vivía con Karolina y supuestamente ella estaba armada.
"Cuando yo me regreso, ella tenía un machete debajo de la cama. Yo llevaba la pistola, pero ella me la quitó", afirmó.
Connor dejó entrever que todo fue un accidente. "Yo le suelto una patada cuando tenía la pistola", aseguró.
"El cuarto estaba oscuro, pero yo alumbré con mi teléfono y vi un machete debajo de la almohada y otra detrás de la puerta", agregó.
Aunque los vecinos de Connor y Karolina alegan que ellos ya habían tenido episodios de peleas, el acusado dice que nunca antes había golpeado a su pareja.
La tarde de este martes, un juez de letras envió a Connor al centro penal de Roatán.
El delito que se le imputa a Jovanni Luis Connor Rivers es parricidio, informó el comisario Muñoz, jefe de la policía en Islas de la Bahía.
Yessy Karolina Maldonado Guillen tebía 24 años y era originaria de Tocoa, Colon.
El jefe de la policía en Roatán ofreció 5 mil lempiras de recompensa para quien denuncie a alguien que ande arma de fuego de forma ilegal.