Flores Urrutia: "No tengo odio ni rencor hacia Mario Morazán"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Urrutia, quien compareció ayer martes como testigo en el referido juicio político, sostuvo este miércoles que las decisiones adoptadas por el pleno del TJE han sido responsables y orientadas a garantizar la transparencia ante la ciudadanía.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, afirmó que la institución mantiene su funcionamiento con normalidad, pese al juicio político que enfrenta su compañero de pleno, Mario Morazán Aguilera.

El magistrado indicó que próximamente se desarrollará un evento en el que se expondrán detalles sobre la labor del ente electoral, con el objetivo de que la población conozca de primera mano el trabajo institucional.

“El Tribunal de Justicia Electoral es una institución garante de los derechos políticos de todos los hondureños que se someten a los procesos electorales”, expresó Urrutia.

En ese sentido, mencionó que el organismo ha enfrentado situaciones complejas, como el fallecimiento de una magistrada (Miriam Barahona) y la suspensión de otro miembro del pleno, lo que ha generado un escenario atípico dentro de la institución.

No obstante, aseguró que la representación legal y la parte administrativa del TJE continúan activas bajo su presidencia, descartando una paralización de funciones. “Estamos trabajando y revisando internamente las debilidades que tuvimos para poder enmendarlas”, señaló.

En relación con su participación como testigo en el juicio político contra Morazán, Urrutia aclaró que no existe ningún conflicto fuera del ámbito profesional. “Yo nunca tuve ningún problema en lo personal, no tengo ningún odio ni rencor”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que sí hubo diferencias en el plano profesional, donde no siempre lograron consensos en las decisiones del pleno.

Sobre el proceso en curso, explicó que los elementos probatorios ya fueron remitidos a la comisión legislativa correspondiente, la cual será la encargada de analizarlos conforme a la normativa vigente y emitir una recomendación.

Urrutia también enfatizó que su testimonio se apegó estrictamente a la verdad, destacando que la presentación de documentos sobre las actuaciones profesionales de Morazán fue pública y conocida por la ciudadanía a través de los medios de comunicación.

Indicó que espera que la comisión actúe con independencia y que sus conclusiones sean respetadas, subrayando que corresponde al Congreso Nacional tomar la decisión final en el marco del juicio político.