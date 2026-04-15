Muerte de Mary Medina en Catacamas: revelan las primeras hipótesis

En las últimas horas de este 15 de abril se dieron a conocer las primeras hipótesis sobre el crimen de Mary Medina, ocurrido el pasado martes en el municipio de Catacamas, Olancho. Esto es lo que se sabe.
Mary Medina fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos en su propio negocio. Dos personas resultaron heridas; se encontraban con ella al momento del ataque y fueron trasladadas de emergencia al centro asistencial más cercano.
Entre los heridos se encontraría, presuntamente, la expareja de Mary Medina y otra mujer identificada como Angie Yánez López, originaria de Río Blanco, Catacamas.
Mary Medina era madre de tres hijos y era reconocida en la zona por “empezar de cero y ser una luchadora”.
Mary también era comerciante y tenía su propio negocio de ropa. Los fines de semana vendía comida y era reconocida por sus “ricos pollos chucos”. Para el próximo viernes 17 de abril tenía programada una venta.
Según el comisionado de Policía Anselmo Fajardo, tras la muerte de Mary surgió la hipótesis de un móvil pasional. Horas después del hecho, se capturó a quien sería la supuesta pareja actual de la víctima.
Las autoridades policiales se encuentran investigando si el capturado está directamente involucrado en el crimen.
De acuerdo con la información preliminar, sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar de Medina y abrieron fuego contra las personas presentes.
La muerte de Mary dejó una profunda consternación entre sus cercanos. Ella se mantenía activa en sus redes sociales y tenía una comunidad de 34 mil seguidores.
“Ella era muy querida; la gente la admiraba por su constante esfuerzo”, expresó uno de sus allegados en redes sociales.
“Saludos desde la hermosa ciudad de Catacamas, Olancho”, publicó la mañana del martes en Facebook, horas antes de ser asesinada.
Se espera que en las próximas horas se puedan revelar más detalles sobre el crimen de Mary Medina y confirmar su móvil.