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Muerte de Mary Medina en Catacamas: revelan las primeras hipótesis

Mary Medina vendía ropa y comida. Se esforzaba por sacar adelante a sus hijos y era conocida por sus ricos “pollos chucos”. Ya hay una persona capturada tras el crimen

Muerte de Mary Medina en Catacamas: revelan las primeras hipótesis
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En las últimas horas de este 15 de abril se dieron a conocer las primeras hipótesis sobre el crimen de Mary Medina, ocurrido el pasado martes en el municipio de Catacamas, Olancho. Esto es lo que se sabe.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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Mary Medina fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos en su propio negocio. Dos personas resultaron heridas; se encontraban con ella al momento del ataque y fueron trasladadas de emergencia al centro asistencial más cercano.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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Entre los heridos se encontraría, presuntamente, la expareja de Mary Medina y otra mujer identificada como Angie Yánez López, originaria de Río Blanco, Catacamas.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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Mary Medina era madre de tres hijos y era reconocida en la zona por “empezar de cero y ser una luchadora”.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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Mary también era comerciante y tenía su propio negocio de ropa. Los fines de semana vendía comida y era reconocida por sus “ricos pollos chucos”. Para el próximo viernes 17 de abril tenía programada una venta.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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Según el comisionado de Policía Anselmo Fajardo, tras la muerte de Mary surgió la hipótesis de un móvil pasional. Horas después del hecho, se capturó a quien sería la supuesta pareja actual de la víctima.

 Foto: redes sociales
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Las autoridades policiales se encuentran investigando si el capturado está directamente involucrado en el crimen.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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De acuerdo con la información preliminar, sujetos fuertemente armados irrumpieron en el lugar de Medina y abrieron fuego contra las personas presentes.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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La muerte de Mary dejó una profunda consternación entre sus cercanos. Ella se mantenía activa en sus redes sociales y tenía una comunidad de 34 mil seguidores.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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“Ella era muy querida; la gente la admiraba por su constante esfuerzo”, expresó uno de sus allegados en redes sociales.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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“Saludos desde la hermosa ciudad de Catacamas, Olancho”, publicó la mañana del martes en Facebook, horas antes de ser asesinada.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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Se espera que en las próximas horas se puedan revelar más detalles sobre el crimen de Mary Medina y confirmar su móvil.

 Foto: Facebook / Mary Medina
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