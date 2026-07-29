Mercado: Real Madrid lanza ofensiva inesperada por Rodri

Madrid, España.

El mercado de fichajes europeo podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del verano. El Real Madrid ha dado un paso al frente en su intención de incorporar al mediocampista español Rodri Hernández y ya inició contactos formales con el Manchester City para conocer las condiciones de una posible transferencia.

Según informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, las directivas de ambos clubes ya sostuvieron las primeras conversaciones para analizar la viabilidad de una operación que podría convertirse en una de las grandes noticias del fútbol internacional.

El panorama cambió de manera importante en las últimas horas luego de que Florentino Pérez diera el visto bueno para avanzar en las negociaciones.

Después de varios meses en los que la posibilidad parecía complicada, la directiva madridista decidió abrir la puerta al fichaje del actual referente del mediocampo del Manchester City y estaría dispuesta a realizar una inversión superior a los 50 millones de euros por el futbolista de 30 años.

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