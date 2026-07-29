Comisión del Congreso investiga red de abortos clandestinos y abusos en escuelas

TEGUCIGALPA

En las últimas semanas, las denuncias sobre ofertas irregulares de procedimientos quirúrgicos e insumos médicos no autorizados han generado alarma en diversos sectores sociales, motivando la intervención de las comisiones parlamentarias.

El Poder Legislativo mantiene en su agenda prioritaria la protección de la infancia y la investigación de redes ilícitas que atentan contra la salud y seguridad de los menores de edad.

Ante este panorama, los diputados han comenzado a coordinar acciones directas con los entes operadores de justicia para frenar estos ilícitos a nivel nacional.

​En ese contexto, la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor avanzó esta semana en la revisión de dictámenes y el análisis de mociones remitidas por la Secretaría del Congreso Nacional tras su presentación ante el pleno por parte de distintas bancadas.

​"Durante la jornada revisamos algunas comunicaciones que han sido enviadas a varias instituciones pidiendo información sobre los centros clandestinos, así como la promoción de servicios y kits abortivos a través de las redes sociales", expresó Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor. ​

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las indagaciones responden a una moción aprobada por el Congreso Nacional a propuesta del diputado Tomás Zambrano, la cual faculta a la comisión legislativa a coordinar esfuerzos con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

El objetivo central radica en desmantelar las organizaciones que utilizan perfiles digitales y plataformas de mensajería privada para ofrecer fármacos o procedimientos prohibidos por la legislación hondureña.

​"Hemos pedido la información necesaria a las entidades correspondientes para determinar la operatividad de estos centros y la comercialización ilegal de productos por internet", afirmó Vallecillo.

​De forma paralela, el órgano parlamentario dio trámite a una moción exhortativa presentada por el congresista Francis Cabrera para requerir informes detallados sobre la recepción y tratamiento de denuncias ligadas a delitos sexuales contra estudiantes en los centros educativos del país.

​"El tema de abuso sexual infantil ya había sido previsto por la comisión desde antes de la solicitud planteada ante el pleno de diputados", manifestó la legisladora.

​Para dar respuesta a los casos de estupro, acoso y agresiones reportados en el entorno escolar, la comisión ha venido trabajando de manera previa en la construcción de instrumentos jurídicos para endurecer los castigos y proteger a las víctimas en el sistema nacional de educación.

​"La Comisión Legislativa de Familia ha desarrollado tres mesas técnicas con representantes de la sociedad civil sobre la Ley contra el Abuso Sexual Infantil en Honduras", agregó Vallecillo.