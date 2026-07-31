Francis aclara ausencias en la Sub-20 y responde al caso 'TikTokers' en Liga

San Pedro Sula, Honduras.

Hernández también fue consultado sobre la polémica generada por la incorporación de tres influencers a equipos de la Liga Nacional, aunque sorprendió al revelar que desconocía completamente el tema. No obstante, aprovechó para reiterar su postura sobre el desarrollo de los jóvenes, al pedirles a los clubes y entrenadores que "den oportunidad a los jugadores jóvenes que realmente estén preparados".

Además, explicó que Luis Suazo no acudió porque su familia priorizó la pretemporada con su club, Dereck Moncada no recibió permiso tras concretar "el traspaso más importante de la historia del fútbol hondureño", Víctor Vandenbroucke tampoco fue cedido por su club en Bélgica y Leandro Padilla quedó fuera por una lesión de ligamento cruzado.

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández , restó importancia a las bajas que ha sufrido la Selección Sub-20 en el Premundial de Concacaf y dejó claro que no utilizará las ausencias como excusa: "No busco excusas. Podría decir que cuatro de los jugadores más importantes de esta generación no están disponibles, pero no lo voy a utilizar", afirmó.

En relación con la Selección Mayor, el español respaldó a Kervin Arriaga , de quien espera que tenga continuidad sin importar el club donde juegue. "Lo único que deseo es que Kervin esté donde esté pueda jugar y demostrar el alto nivel que tiene", expresó. Además, dejó un mensaje sobre la falta de gol de Honduras al asegurar que el problema no debe recaer únicamente en los atacantes: "Muchas veces tendemos a responsabilizar únicamente a los delanteros de la falta de goles, pero para mí el fútbol es una cuestión de equipo. Se trata de generar situaciones de gol", sentenció.

¿Podría ahondar un poquito más en la labor que ha venido realizando este equipo después de dos partidos, uno se perdió y otro se empató? ¿Cómo evalúa el desempeño?

Bueno, no me voy tanto al resultado. El resultado es relativamente anecdótico. Acabamos de comenzar un proceso y ese se va a desarrollar con un trabajo muy profundo. En principio, con un análisis de lo que se venía haciendo y, posteriormente, tratando de crear un proyecto donde vayamos al detalle, donde desarrollemos un nuevo modelo de juego, una idea propia, una identidad y un perfil de jugador por posición que queremos para desarrollar ese modelo. También buscamos una metodología unificada para todas las categorías. Como ya he dicho en otras ocasiones, queremos replicar ese mismo modelo en todas las selecciones, no solamente a nivel de juego, sino también en protocolos de trabajo y en todo lo que implica cuidar los detalles para que el jugador crezca y sea mejor cada día.

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Además, hemos creado un departamento de scouting, que pronto anunciaremos quién lo va a liderar; será una persona de primer nivel mundial. También incorporamos un departamento de nutrición para mejorar la alimentación de todos los futbolistas, no solo de la Selección Mayor, sino también de las categorías inferiores. Creamos un departamento de psicología y otro de análisis. Hemos traído a un analista de primer nivel para ayudar a los jugadores a mejorar individual y colectivamente, además de conocer mejor a los rivales. Asimismo, contamos con preparadores físicos que están desarrollando un trabajo de análisis del rendimiento para que los jugadores compitan mejor. Podría pasar mucho tiempo explicando todo esto, porque son muchas las cosas que estamos desarrollando. Esto es un proceso, un camino, y queremos que deje una herencia y un legado para la Federación, que al final nos permita obtener resultados.

Por lo que puedo entender, para usted lo más importante es sembrar una semilla. Pero, ¿qué pasa si este equipo no logra clasificarse a los Olímpicos o al Mundial? Lo pregunto porque en Honduras muchas generaciones se pierden por falta de competencia o por fracaso deportivo.

No lo veo como un fracaso. Lo veo como parte de un proceso. Esos jugadores, si no clasifican, pasarán a formar parte del grupo de futbolistas que estarán bajo el seguimiento de la Selección Mayor. Actualmente, tenemos una prelista de más de 70 jugadores que analizamos semana tras semana. Es decir, esos futbolistas no se van a perder. Dejarán de pertenecer a categorías inferiores y entrarán en el proceso de la selección absoluta, especialmente los nacidos en 2007.

Además, la gente debe saber que hemos traído una selección muy joven, posiblemente la más joven del campeonato. Tenemos cuatro jugadores nacidos en 2008 y otros nacidos en 2009 y 2010. Incluso hicimos debutar al jugador más joven del torneo: un chico de apenas 15 años disputando un proceso Sub-20. De eso debemos sentirnos orgullosos. Estamos sembrando para que estos futbolistas vivan experiencias similares a las que tuvieron jugadores de otros países, como España. Queremos crear procesos y generar experiencias que les permitan convertirse en mejores futbolistas lo antes posible. Nosotros no trabajamos para ganar con las categorías inferiores. Trabajamos para formar jugadores para la Selección Mayor. Son dos cosas completamente distintas. Por supuesto que quiero ganar, sería absurdo decir lo contrario, pero creo en los procesos y en los proyectos que conducen al resultado. No creo en conseguir resultados de un día para otro.

De estos muchachos, porque hay mucha calidad en esta selección, ¿cuántos considera que podrían convertirse en jugadores habituales de la Selección Mayor?

El tiempo lo dirá. Ellos tendrán que ir quemando etapas. Ya hay jugadores que han debutado con la Selección Mayor. Aquí está el jugador más joven de la historia en hacerlo, Mike Arana, quien forma parte de este proceso Sub-20. Le hemos adelantado el proceso porque estamos diseñando una carrera deportiva para él, generándole experiencias que le permitan acumular aprendizaje y llegar mejor preparado. Ese es el objetivo. Por supuesto que queremos ganar, pero el resultado no me va a distraer del proceso ni del camino. Yo animaría a todos a tener esa misma mentalidad. Llevan muchos años en el fútbol hondureño pensando en el resultado inmediato y eso no ha dado los frutos esperados. Debemos reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien. Esto requiere un proyecto, como el que España diseñó en su momento, en el cual tuve la fortuna de participar. Muchas de las cosas que sucedieron allí fueron planificadas con anticipación. Evidentemente Honduras tiene objetivos distintos, pero cuando se construye algo bien, con cariño, esfuerzo, sacrificio y cuidando hasta el más mínimo detalle de manera profesional, los resultados terminan llegando.

Una vez que concluya la participación de los futbolistas, ¿cómo se les ayudará para que sigan creciendo en sus clubes? Existen los minutos obligatorios para los Sub-20, pero pareciera que muchos entrenadores los utilizan a regañadientes y no con la mentalidad de desarrollar futbolistas pensando en el futuro.

Puedo hacer mi parte: transmitir mi experiencia profesional y todo lo que he aprendido. Mi experiencia me dice que muchas veces el problema no son los jugadores, sino nosotros, por no atrevernos a ponerlos. En España sucedió exactamente lo mismo. Éramos reacios a darles minutos a los jóvenes hasta que decidimos hacerlo. Gracias a eso hoy existen futbolistas como Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Fermín y muchos otros. En su momento hubo dudas, pero se apostó por ellos y demostraron que tenían el nivel. Aquí debemos desarrollar el proyecto de la misma manera, siempre con responsabilidad y sabiendo qué jugadores están preparados tanto emocional como futbolísticamente.

Si vemos que un jugador está listo, no vamos a dudar en adelantarle el proceso. Ya lo hicimos con Mike Arana y con Leandro Padilla, y seguramente seguiremos haciéndolo con otros futbolistas. En esta Sub-20 tenemos jugadores muy jóvenes, pero cuando demos la lista de la Sub-17 verán futbolistas con dos y hasta tres años menos de la edad habitual. Eso sorprenderá porque el país siempre quiere ganar, y también quiero hacerlo, pero para mí es mucho más importante crear un proceso y brindar experiencias internacionales a esos jugadores para que lleguen antes y mejor preparados a la Selección Mayor, que es para lo que realmente trabajamos.

Antes de que aparecieran Francis Hernández y José Francisco Molina, tuve la oportunidad de ver en los campos de entrenamiento del Barcelona a futbolistas hondureños como Alfredo Mejía y Alfredito Rodríguez. También conocí de cerca las condiciones diarias en las que trabajaban jugadores como Alessandro Mejía. Después de ver esos entrenamientos, nunca he visto algo similar en Honduras. ¿Cómo compara el nivel de preparación de nuestros futbolistas con ese tipo de metodología?

Es que nosotros ya estamos entrenando de esa manera. Si usted les hace esa pregunta a los jugadores de la Selección Mayor, ellos mismos podrán decirle cómo hemos trabajado en cuanto a ritmo, intensidad, medición de cargas y planificación de los entrenamientos. Le damos al balón el protagonismo que debe tener. Tratamos de cuidar cada tarea de entrenamiento, la ubicación de los entrenadores dentro del campo y hasta el silencio cuando corresponde, para que cada ejercicio tenga la máxima calidad posible.

Eso que estoy describiendo es la metodología de entrenamiento que conocí en el Barcelona, lógicamente adaptada a la realidad de Honduras. Nosotros no pretendemos copiar la identidad del Barcelona, sino desarrollar una metodología propia donde el entrenamiento esté cuidado al detalle. Eso no se consigue de un día para otro. Es un trabajo cuyos frutos llegan con el tiempo. Estamos replicando las herramientas y la forma de trabajar que desarrollé en España, adaptándolas a las posibilidades que tenemos en Honduras y al perfil de nuestros jugadores. España tiene sus objetivos y nosotros los nuestros. Vamos a trabajar mediante un proceso para alcanzar los nuestros.

Una de las cosas que más le admiro es su capacidad de persuasión. Nunca imaginé ver con la camiseta de Honduras a algunos jugadores legionarios. Incluso, volviendo al tema de Alfredo Rodríguez, él jugó con selecciones de España y pasó por el Barcelona; incluso, en algunos entrenamientos lo llamaban "el pequeño Cubarsí". ¿Qué les dice usted a estos jugadores para convencerlos de representar a Honduras?

Lo primero que hago es ser honesto, sincero y mirar a las personas a los ojos, tanto a los jugadores como a sus familias. Siempre digo que todo lo que prometo debo cumplirlo. No puedo comprometerme con algo que no esté en condiciones de cumplir. Les explico que tengo experiencia en el desarrollo y formación de jugadores y que sé estratégicamente cómo construir un proceso y un proyecto como este. Además, aquí tenemos algo muy importante: la posibilidad de adelantar procesos. Si un jugador está preparado, como ocurrió con Mike Arana, jugará en la Selección Mayor sin importar su edad. Que no le quepa duda a nadie.

Quizá en otros países eso sea más complicado, pero aquí creemos que ese es un aspecto con un enorme potencial. También les mostramos las herramientas que encontrarán en Honduras. Estamos trabajando al detalle: realizamos análisis exhaustivos, videoanálisis de los rivales, correcciones individuales y colectivas después de cada partido y entrenamiento, además de diseñar las tareas en función de lo observado el día anterior. Todo ese trabajo fue lo que transmitimos a las familias. Si un jugador demuestra nivel y compromiso, y vemos que las categorías inferiores ya le quedan pequeñas, le daremos la oportunidad de competir en una categoría superior. Eso significa generar experiencias constantemente para que cada día sean mejores futbolistas. Estoy convencido de que todos los jóvenes que formen parte de este proyecto, trabajando bajo nuestra metodología y junto al cuerpo técnico de la Selección Mayor, serán mejores jugadores cuando termine este proceso.

Seguramente su presencia, la de José Francisco Molina y la de todo su equipo genera mucho entusiasmo en los jugadores. La clasificación está un poco complicada. ¿Cómo cree que responderán ellos en esta situación?

Creo que responderán positivamente. De hecho, ya lo están haciendo. Nosotros grabamos absolutamente todos los entrenamientos, no solamente los partidos, y analizamos cada sesión de trabajo. Desde el primer día de esta concentración —e incluso desde la concentración que realizamos con esta generación en España— hasta hoy, la evolución de los jugadores ha sido enorme. Eso se lo hemos transmitido a ellos, porque es fruto del trabajo que estamos desarrollando todos los integrantes del cuerpo técnico, pero también del compromiso de los futbolistas. Están dando todo de sí: sacrificio, atención, esfuerzo, solidaridad y profesionalismo. Estamos tratando de construir una verdadera familia entre cuerpo técnico y jugadores.

Eso es muy importante porque, en el contexto de una selección, ese tipo de unión ayuda a ganar partidos, pero, sobre todo, crea una cultura que permanece en el tiempo. Quien llegue a esta selección tendrá que integrarse a esa familia. Si no se integra, simplemente quedará fuera del grupo. Esos son detalles fundamentales dentro de un proceso de selección. Nosotros queremos ganar, por supuesto, pero también hemos visto una evolución muy importante, y eso nos hace ser optimistas no solo para este proceso, sino también para las generaciones más jóvenes. A través del departamento de scouting estamos identificando jugadores tanto en Honduras como en el extranjero para que crezcan bajo nuestra metodología y, algún día, representen a la Selección Mayor y le den alegrías al país.

Muchas veces hay jugadores que elevan el nivel de un equipo o de una selección. La ausencia de Dereck Moncada, Luis Suazo y otros futbolistas que pudieron haber estado, ¿qué tanto ha perjudicado o beneficiado a este grupo? ¿Por qué no pudieron integrarse?

Como usted habrá notado, esos nombres los mencionó usted, no yo, porque siempre prefiero hablar de los jugadores que sí están. No busco excusas. Podría decir que cuatro de los jugadores más importantes de esta generación no están disponibles, pero no voy a utilizar eso como argumento. Por supuesto que nos habrían ayudado. Dereck Moncada, Luis Suazo, Victor Vandenbroucke y Leandro Padilla son futbolistas muy importantes. Algunos ya están cerca de la Selección Mayor y otros pertenecen a clubes muy importantes. Estamos muy contentos con los jugadores que tenemos aquí. Todos están realizando un magnífico trabajo y vamos a seguir ayudándolos para que crezcan tanto profesional como personalmente. En el caso de Luis, su familia consideró que era más importante que realizara la pretemporada con su club. Lo respetamos completamente. Con Dereck Moncada ocurrió que su club no autorizó su participación. Acababa de concretarse el traspaso más importante en la historia del fútbol hondureño y entiendo perfectamente que no quisieran cederlo al no tratarse de una fecha FIFA. Victor Vandenbroucke tampoco recibió permiso de su club en Bélgica. Y en el caso de Leandro Padilla, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Nosotros seguimos muy satisfechos con el grupo que tenemos. Queremos que los muchachos sean felices, que se sientan importantes y cómodos dentro de la selección. Si un país no cuida a sus futbolistas, que son los verdaderos protagonistas, difícilmente obtendrá la mejor versión de ellos. Eso no significa dejar de exigirles compromiso, sacrificio y esfuerzo, pero sí significa tratarlos bien, porque son ellos quienes finalmente pueden darle gloria al país.

Ahora hablando un poco de la Selección Mayor, ¿cuáles son los planes que tienen a corto plazo? Ya concluyó el Mundial y ahora las selecciones están pensando en el próximo. ¿Qué es lo más inmediato para Honduras?

Para nosotros, lo más importante es seguir dando pasos dentro de este proceso y continuar creciendo con la Selección Mayor. Tenemos cuatro partidos de la Liga de Naciones de Concacaf en la fecha FIFA de septiembre y octubre, que este año se unifican. Afrontamos esos compromisos con mucho optimismo y ya estamos trabajando desde que terminó la fecha FIFA de junio. Estamos dando seguimiento a todos los jugadores que forman parte de nuestra prelista. Hemos incorporado nuevos futbolistas que hemos observado con optimismo y ya comenzamos a preparar esa prelista y, posteriormente, la convocatoria definitiva. Además, seguimos desarrollando la metodología de entrenamiento y la dinámica de trabajo que queremos implementar para continuar creciendo como selección y que eso nos ayude a ganar.

Es cierto que la Selección de Honduras se nutre de muchos futbolistas que juegan en el extranjero, pero la principal materia prima sigue siendo la Liga Nacional. Sin embargo, muchas veces parece que a nuestra liga le faltan cosas para ser más profesional, más atractiva y más competitiva. ¿Qué tanto afecta eso al jugador cuando llega a la Selección y debe adaptarse a la metodología que ustedes proponen?​​​​​​

Todo lo que sucede en los clubes durante el día a día es importante, al igual que la competición. Creo que la Liga Nacional está haciendo un buen trabajo. Ha sabido interpretar que era necesario modificar el formato del torneo para reducir la cantidad de partidos. Entiendo que la competencia disminuirá entre 14 y 16 encuentros, y eso permitirá que los clubes trabajen semanas completas de entrenamiento. Eso significa que el futbolista podrá entrenar para rendir, entendiendo que el entrenamiento es la base del partido y que se compite como se entrena. Tener semanas completas permitirá planificar cargas físicas y trabajos técnico-tácticos adecuados, sin estar permanentemente condicionados por la competencia.

Creo mucho en el trabajo y en todo lo que se hace antes del partido para llegar lo mejor preparados posible. En ese sentido, considero que la Liga está realizando un magnífico trabajo. Está identificando aspectos que pueden mejorar y los está implementando. Por supuesto que todavía habrá muchas cosas por desarrollar, pero eso también forma parte del proceso. Yo estoy aquí para ayudar y sumar. He tenido la oportunidad de conversar con las autoridades de la Liga para compartir ideas y construir un camino que beneficie tanto a la competencia como a los clubes y a la Selección Nacional. Creo que vamos por buen camino y que, poco a poco, se darán pasos importantes para el fútbol hondureño.

Hay una situación muy particular que se está dando en Honduras. Tres influencers, que no son futbolistas profesionales, formarán parte de equipos de la Liga Nacional. Mientras tanto, muchas veces cuesta que los jóvenes de la Sub-20 tengan oportunidades. ¿Qué opinión le merece esta situación?

La verdad es que no comprendo muy bien la pregunta. Para empezar, no tengo redes sociales, así que estoy completamente desinformado sobre ese tema. Les pido disculpas, pero realmente no conozco esa situación.

Me refiero a que tres creadores de contenido jugarán en equipos de Primera División, mientras que muchos jóvenes encuentran dificultades para recibir oportunidades. ¿Por qué cree que suceden este tipo de cosas?

Me gustaría dar una opinión, pero no puedo hacerlo porque desconozco completamente el tema. Soy muy respetuoso con aquello que no conozco y, por lo tanto, no me corresponde opinar. Lo único que sí puedo decir es que animo a los clubes, a los entrenadores y al país en general a brindar oportunidades a los jugadores jóvenes que realmente estén preparados. Eso sí, debemos ser responsables al tomar esas decisiones. No basta únicamente con que un futbolista esté preparado técnicamente; también debe estar listo desde el punto de vista emocional y en todos los demás aspectos. Estoy convencido de que, cuando se les da la oportunidad, los jóvenes terminan demostrando que tienen el nivel.

Hablando de otro tema, ¿qué opinión le merece la situación de Kervin Arriaga? Parece que sus días en la Primera División de España podrían estar contados. ¿Conoce cuál será su próximo paso?

Lo único que deseo es que Kervin esté donde esté pueda jugar y demostrar el alto nivel que tiene. Ya lo hizo en sus anteriores clubes y también durante su última etapa en el Levante, donde realizó una magnífica temporada y contribuyó de manera importante para que el equipo alcanzara sus objetivos. Respetaremos la decisión profesional que él tome. Ya sea que continúe en el Levante o juegue en otro club, contará con todo nuestro respaldo. Le daremos el seguimiento correspondiente para evaluar su rendimiento, porque es un jugador muy importante para la Selección Nacional. Queremos ayudarlo en todo este proceso, ya que futbolistas con su experiencia también deben servir de apoyo para los jóvenes que se vayan incorporando a este proyecto.

Para finalizar, Honduras ha tenido muchos problemas en los últimos años con la falta de gol. Ya no están Romell Quioto, Jerry Bengtson o Rubilio Castillo. ¿Qué tanta confianza tienen ustedes en el desarrollo de jóvenes como Derek Moncada y Figueroa? ¿Siguen contando también con Bryan Róchez para futuras convocatorias?

Nosotros contamos con todos los jugadores que son elegibles para representar a la Selección Nacional de Honduras. Por supuesto que contamos con los nombres que usted menciona y también con muchos otros. Creo que muchas veces tendemos a responsabilizar únicamente a los delanteros de la falta de goles, pero para mí el fútbol es una cuestión de equipo. Se trata de generar situaciones de gol, de crear un funcionamiento colectivo que permita que los delanteros tengan oportunidades para marcar. Ese es el camino que estamos construyendo y sobre el que seguimos trabajando día a día.