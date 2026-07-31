Corredor Esmeralda, el inédito eje vial que unirá a Balfate, Santa Fe y Trujillo por la costa

Balfate, Colón

El Gobierno central dio un paso decisivo para la transformación vial del departamento de Colón con la apertura de sobres de la licitación pública para la pavimentación con concreto hidráulico de la carretera que conecta a los municipios de Trujillo y Santa Fe, proyecto denominado el Corredor Turístico Esmeralda.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente seis kilómetros de vía con concreto hidráulico de alta resistencia, el cual atravesará el emblemático Corredor Esmeralda.

Con esta obra se completará el trayecto entre ambos municipios, un sueño anhelado durante años por sus habitantes.

¿Pero qué es el Corredor Esmeralda? Esta vía de terracería fue abierta para unir los municipios del norte de Colón, entre ellos, Balfate, Santa Fe y Trujillo. Antes ese era un "camino de herradura" que serpenteaba entre una densa montaña bañada por varias quebradas y ríos caudalosos.

Para sorpresa de los que se atreven adentrarse en vehículos de doble tracción, la ruta abre paso a una impresionante belleza escénica en la que el mar se aprecia en todo su esplendor, a veces de tonos turqueza y otras en verde esmeralda.

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Desde varios de los miradores que hay a lo largo del trayecto, no solo se aprecian hermosas playas casi vírgenes, sino que se logran divisar con una flamante cercanía los Cayos Cochinos y hasta las Islas de la Bahía.