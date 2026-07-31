Corredor Esmeralda, el inédito eje vial que unirá a Balfate, Santa Fe y Trujillo por la costa

El Gobierno central dio un paso decisivo para la transformación vial del departamento de Colón con la apertura de sobres de la licitación pública para la pavimentación con concreto hidráulico de la carretera que conecta a los municipios de Trujillo y Santa Fe, proyecto denominado el Corredor Turístico Esmeralda.
El proyecto contempla la intervención de aproximadamente seis kilómetros de vía con concreto hidráulico de alta resistencia, el cual atravesará el emblemático Corredor Esmeralda.
Con esta obra se completará el trayecto entre ambos municipios, un sueño anhelado durante años por sus habitantes.
¿Pero qué es el Corredor Esmeralda? Esta vía de terracería fue abierta para unir los municipios del norte de Colón, entre ellos, Balfate, Santa Fe y Trujillo. Antes ese era un "camino de herradura" que serpenteaba entre una densa montaña bañada por varias quebradas y ríos caudalosos.
Para sorpresa de los que se atreven adentrarse en vehículos de doble tracción, la ruta abre paso a una impresionante belleza escénica en la que el mar se aprecia en todo su esplendor, a veces de tonos turqueza y otras en verde esmeralda.
Desde varios de los miradores que hay a lo largo del trayecto, no solo se aprecian hermosas playas casi vírgenes, sino que se logran divisar con una flamante cercanía los Cayos Cochinos y hasta las Islas de la Bahía.
Impulso al turismo y desarrollo regional.
La obra representa un motor de desarrollo estratégico para la zona costera. Así lo destacó Noel Ruiz el alcalde de Santa Fe, quien expresó el impacto directo que tendrá en su comunidad.
"Este proyecto es muy importante porque tiene un potencial turístico y va a desarrollar la región. Estábamos aislados, pero ahora vamos a estar con la conectividad con este ansiado proyecto", manifestó el edil.
Por su parte, Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), enfatizó la visión de la administración actual en la ejecución de obras de alto impacto social y económico.
"Es importante que el Corredor Esmeralda sea una realidad. El potencial turístico que miramos ahí no tiene comparación y es el momento que alguien haga algo. El actual gobierno de Nasry Asfura dijo que es diferente y estamos haciendo la diferencia", aseguró el ministro.
El funcionario también llevó tranquilidad a la población sobre la ejecución financiera de la obra, asegurando que los recursos están totalmente garantizados: "El presupuesto está reservadito, vamos a terminarlo" , agregó Ehrler.
Inversión con Fondos Nacionales
Esta obra que será financiada con fondos nacionales, no solo fortalecerá la conectividad y dinamizará el turismo local e internacional, sino que también brindará una mayor seguridad vial y reducirá los tiempos de traslado para las familias y visitantes que transitan a diario por esta arteria vital del departamento de Colón.
Sobre la licitación, Ehrler informó que el proceso de evaluación tomará entre 10 y 12 días para las empresas constructoras, seguido de la revisión de las supervisoras, con el objetivo de adjudicar el proyecto durante los próximos meses e iniciar los trabajos entre septiembre y octubre.
El funcionario aseguró que la meta del Gobierno es que la carretera esté completamente pavimentada, señalizada y en condiciones seguras antes de la Semana Santa de 2027.
La diputada Ariana Banegas calificó la apertura de ofertas como un momento histórico para Colón, al considerar que la obra permitirá fortalecer la conexión entre municipios y potenciar el turismo en una de las zonas con mayor riqueza natural del país.
Asimismo, destacó el compromiso expresado por las autoridades de continuar impulsando el proyecto del Corredor Esmeralda, el cual conectaría Trujillo, Santa Fe, Balfate y Limón con el departamento de Atlántida, generando nuevas oportunidades para el desarrollo regional.
También se dio seguimiento al importante proyecto de pavimentación de 16 kilómetros de carretera entre Jutiapa y Balfate, cuya apertura de ofertas está prevista para el próximo mes.