Juez cita para el 20 de agosto a exministra Alba Consuelo Flores por caso de hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.

Un Juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción citó este viernes a Alba Consuelo Flores, exsecretaria de Salud, para que comparezca en el proceso que enfrenta por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración pública. La nueva fecha fue establecida por el Poder Judicial para el jueves 20 de agosto, a las 8:30 de la mañana. Las acusaciones contra la exsecretaria de Salud están relacionadas con la compra de siete hospitales móviles realizada en 2020, durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

Según la investigación del Ministerio Público, la adquisición fue ejecutada a través de la entonces Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), que contrató al empresario guatemalteco-estadounidense Axel Gamaliel López, representante de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC. La Fiscalía sostiene que el Estado desembolsó 47.5 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 1,200 millones de lempiras, pese a que el valor estimado de los hospitales era de aproximadamente 26.5 millones de dólares, una diferencia que forma parte de las investigaciones por uno de los mayores casos de presunto fraude en la administración pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el expediente señala que varios de los hospitales fueron entregados fuera del plazo establecido, con equipo médico vencido o de segunda mano y con deficiencias estructurales que, según las investigaciones, impedían brindar una atención adecuada a pacientes afectados por el covid-19. El caso también involucra a la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien permanece sometida a proceso judicial desde su captura en 2023, así como a la exsubsecretaria Roxana Rodríguez y otros exfuncionarios vinculados a la operación.

Juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción citó en legal y debida forma para el día jueves 20 de agosto, a las 8:30 de la mañana, a la ex Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Alba Consuelo Flores, acusada por los delitos de Fraude y... pic.twitter.com/Xj2XwHkr8Z — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) July 31, 2026