  1. Inicio
  2. · Honduras

Juez cita para el 20 de agosto a exministra Alba Consuelo Flores por caso de hospitales móviles

Las acusaciones contra Alba Consuelo Flores Flores están relacionadas con la compra de siete hospitales móviles realizada en 2020, durante la pandemia de covid-19

Juez cita para el 20 de agosto a exministra Alba Consuelo Flores por caso de hospitales móviles

Alba Consuelo Flores, exsecretaria de Salud.

 Foto: archivo
Tegucigalpa, Honduras.

Un Juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción citó este viernes a Alba Consuelo Flores, exsecretaria de Salud, para que comparezca en el proceso que enfrenta por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración pública.

La nueva fecha fue establecida por el Poder Judicial para el jueves 20 de agosto, a las 8:30 de la mañana.

Las acusaciones contra la exsecretaria de Salud están relacionadas con la compra de siete hospitales móviles realizada en 2020, durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

Alba Consuelo Flores: fijan fecha para que se presente ante la justicia

Según la investigación del Ministerio Público, la adquisición fue ejecutada a través de la entonces Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), que contrató al empresario guatemalteco-estadounidense Axel Gamaliel López, representante de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.

La Fiscalía sostiene que el Estado desembolsó 47.5 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 1,200 millones de lempiras, pese a que el valor estimado de los hospitales era de aproximadamente 26.5 millones de dólares, una diferencia que forma parte de las investigaciones por uno de los mayores casos de presunto fraude en la administración pública.

Además, el expediente señala que varios de los hospitales fueron entregados fuera del plazo establecido, con equipo médico vencido o de segunda mano y con deficiencias estructurales que, según las investigaciones, impedían brindar una atención adecuada a pacientes afectados por el covid-19.

El caso también involucra a la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien permanece sometida a proceso judicial desde su captura en 2023, así como a la exsubsecretaria Roxana Rodríguez y otros exfuncionarios vinculados a la operación.

Por estos hechos, el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, y el exadministrador Alex Moraes ya fueron condenados por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Entretanto, el empresario Axel López, señalado como el proveedor de los hospitales móviles, continúa prófugo y es buscado mediante una orden de captura internacional con alerta roja.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias