Defensa incumple pagos de vacaciones, ascensos y cesanteados en FF AA

Tegucigalpa.

Prima el malestar por el incumplimiento en el pago al personal, incluso de obligaciones que no se han hecho efectivas desde octubre del año pasado. Los fondos están disponibles, pero los desembolsos no se realizan. Un clima de malestar e inconformidad prevalece en el interior de las Fuerzas Armadas debido al incumplimiento de pagos atrasados, incluidos los correspondientes al personal militar que fue ascendido a finales del año pasado.

De acuerdo con lo informado a LA PRENSA por personas afectadas, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, la falta de cumplimiento se ha prolongado, a pesar de que los recursos están consignados en el presupuesto de la Secretaría de Defensa. Las explicaciones sobre estos atrasos apuntan al cambio de gobierno, la revisión de documentos y las demoras en algunas dependencias; sin embargo, el problema ha persistido a lo largo del año. La responsabilidad recae en la Secretaría de Defensa, que, junto con la Secretaría de Finanzas, debe habilitar los fondos para cumplir con estas obligaciones legales. Entre los pagos pendientes figura, por ejemplo, el correspondiente al personal que fue dado de baja desde octubre del año pasado. Esta situación afecta a un considerable número de personas que, al quedarse sin ingresos, enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades diarias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse