Defensa incumple pagos de vacaciones, ascensos y cesanteados en FF AA

Prima el malestar por el incumplimiento en el pago al personal, incluso de obligaciones que no se han hecho efectivas desde octubre del año pasado. Los fondos están disponibles, pero los desembolsos no se realizan.
Un clima de malestar e inconformidad prevalece en el interior de las Fuerzas Armadas debido al incumplimiento de pagos atrasados, incluidos los correspondientes al personal militar que fue ascendido a finales del año pasado.
De acuerdo con lo informado a LA PRENSA por personas afectadas, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, la falta de cumplimiento se ha prolongado, a pesar de que los recursos están consignados en el presupuesto de la Secretaría de Defensa.
Las explicaciones sobre estos atrasos apuntan al cambio de gobierno, la revisión de documentos y las demoras en algunas dependencias; sin embargo, el problema ha persistido a lo largo del año. La responsabilidad recae en la Secretaría de Defensa, que, junto con la Secretaría de Finanzas, debe habilitar los fondos para cumplir con estas obligaciones legales.
Entre los pagos pendientes figura, por ejemplo, el correspondiente al personal que fue dado de baja desde octubre del año pasado. Esta situación afecta a un considerable número de personas que, al quedarse sin ingresos, enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades diarias.
Asimismo, la Secretaría de Defensa mantiene pagos atrasados, en algunos casos, por concepto de vacaciones y decimocuarto mes de salario. Incluso, a quienes fueron cesanteados en octubre aún no se les han cancelado las prestaciones y demás derechos laborales que les corresponden.
Entre los afectados también se encuentran los oficiales que fueron ascendidos en diciembre y que, hasta la fecha, no han recibido el plus salarial derivado del ascenso al grado inmediato superior, beneficio que conlleva un incremento en sus ingresos.
La responsabilidad, en algunos casos, recae en autoridades del gobierno de la administración de Xiomara Castro, ya que varios de estos pagos debieron efectuarse entre octubre y diciembre. No obstante, según los afectados, las actuales autoridades de la Secretaría de Defensa continúan postergando el cumplimiento de estas obligaciones y únicamente les aseguran que los pagos se realizarán "la próxima semana", promesa que hasta ahora no se ha concretado.
Los fondos presupuestarios están asignados en los renglones correspondientes; sin embargo, la burocracia sigue retrasando los desembolsos, afirman los afectados, quienes relataron esta situación bajo condición de anonimato.
Los afectados pertenecen a todas las categorías de las Fuerzas Armadas, entre ellas tropa, suboficiales y personal auxiliar.