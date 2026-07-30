Presentan recurso de reposición contra requerimiento fiscal a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

La defensa legal del exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, anunció este jueves que se presentó un recurso de reposición contra la resolución judicial que admitió el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público (MP). El anuncio fue realizado por el abogado Darwin Mejía, quien explicó que la legislación procesal permite impugnar las resoluciones emitidas por un juzgado mediante este recurso. "Efectivamente, la norma procesal establece que cualquier resolución que emita el juzgado puede ser objeto de impugnación a través del recurso de reposición", afirmó.

Defensa cuestiona competencia del tribunal

Mejía afirmó que el recurso buscará que el tribunal revoque la admisión del requerimiento fiscal promovido por el Ministerio Público.

"Consideramos que las declaraciones o las publicaciones que se realizaron a través de un medio digital son de orden privado y no es competencia de este honorable tribunal conocer", sostuvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El defensor argumentó que, aunque en el requerimiento se señala que las publicaciones afectaron el honor y la dignidad de los denunciantes, estas no constituyen, a su juicio, conductas que pongan en riesgo la vida o promuevan el odio.

"Consideramos que en ningún momento estas publicaciones ponen en riesgo la vida o incitan al odio", expresó. Asimismo, aseguró que los contenidos difundidos fueron una respuesta a los cuestionamientos que en ese momento recibían las Fuerzas Armadas. "Creemos y estamos convencidos de que estas publicaciones son producto de una reacción ante una acción que estaba recibiendo la institución de las Fuerzas Armadas", manifestó.

Solicitarán que el requerimiento no sea admitido

Según Mejía, la defensa solicitó al tribunal que determine que los hechos descritos por la Fiscalía no configuran delitos de acción pública. "Vamos a solicitar que este tribunal establezca que, después de analizados los hechos planteados en el requerimiento fiscal, no constituyen delitos de orden público, sino tal vez acciones de orden privado", indicó. El abogado insistió en que la vía jurídica correcta habría sido la presentación de una querella y no un requerimiento fiscal promovido por el Ministerio Público. Además, consideró que la decisión de la Fiscalía pudo estar influenciada por la presión generada alrededor del caso. "Debemos entender que hubo mucha presión para que se presentara este requerimiento fiscal. Siempre hemos creído que las autoridades deben actuar con independencia, absoluta transparencia y efectividad", señaló.

El origen del caso