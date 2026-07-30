Presentan recurso de reposición contra requerimiento fiscal a Roosevelt Hernández

La defensa legal del exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, anunció este jueves que se presentó un recurso de reposición contra la resolución judicial que admitió el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público (MP).
El anuncio fue realizado por el abogado Darwin Mejía, quien explicó que la legislación procesal permite impugnar las resoluciones emitidas por un juzgado mediante este recurso.
"Efectivamente, la norma procesal establece que cualquier resolución que emita el juzgado puede ser objeto de impugnación a través del recurso de reposición", afirmó.
Defensa cuestiona competencia del tribunal
Mejía afirmó que el recurso buscará que el tribunal revoque la admisión del requerimiento fiscal promovido por el Ministerio Público.
"Consideramos que las declaraciones o las publicaciones que se realizaron a través de un medio digital son de orden privado y no es competencia de este honorable tribunal conocer", sostuvo.
El defensor argumentó que, aunque en el requerimiento se señala que las publicaciones afectaron el honor y la dignidad de los denunciantes, estas no constituyen, a su juicio, conductas que pongan en riesgo la vida o promuevan el odio.
"Consideramos que en ningún momento estas publicaciones ponen en riesgo la vida o incitan al odio", expresó.
Asimismo, aseguró que los contenidos difundidos fueron una respuesta a los cuestionamientos que en ese momento recibían las Fuerzas Armadas.
"Creemos y estamos convencidos de que estas publicaciones son producto de una reacción ante una acción que estaba recibiendo la institución de las Fuerzas Armadas", manifestó.
Solicitarán que el requerimiento no sea admitido
Según Mejía, la defensa solicitó al tribunal que determine que los hechos descritos por la Fiscalía no configuran delitos de acción pública.
"Vamos a solicitar que este tribunal establezca que, después de analizados los hechos planteados en el requerimiento fiscal, no constituyen delitos de orden público, sino tal vez acciones de orden privado", indicó.
El abogado insistió en que la vía jurídica correcta habría sido la presentación de una querella y no un requerimiento fiscal promovido por el Ministerio Público.
Además, consideró que la decisión de la Fiscalía pudo estar influenciada por la presión generada alrededor del caso.
"Debemos entender que hubo mucha presión para que se presentara este requerimiento fiscal. Siempre hemos creído que las autoridades deben actuar con independencia, absoluta transparencia y efectividad", señaló.
El origen del caso
El 29 de julio, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández como parte de una investigación relacionada con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
La investigación surgió a raíz de la publicación del 26 de mayo de 2025, cuando el periódico digital militar difundió una portada titulada "Sicarios de la verdad", en la que cuestionaba directamente a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.
Esa edición también incluyó cinco páginas con publicaciones dirigidas contra los comunicadores, hechos que posteriormente fueron denunciados por los periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), al considerar que formaban parte de una campaña de desacreditación.
Durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, Hernández también protagonizó otros episodios de confrontación con la prensa, entre ellos intentos de presentar querellas contra 12 medios de comunicación y solicitudes para que revelaran sus fuentes informativas, actuaciones que fueron cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión.