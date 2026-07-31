Nasry Asfura anuncia más tecnología y ambulancias para el Sistema de Emergencias el 911

El presidente Nasry Asfura anunció este viernes nuevas inversiones en ambulancias, cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y tecnología para fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Emergencias 911, durante la celebración de su décimo aniversario en Tegucigalpa, Honduras.
El mandatario aseguró que la institución entra en una nueva etapa de recuperación y modernización, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias y mantener como prioridad la misión de salvar vidas.
Asfura explicó que el fortalecimiento del sistema incluirá herramientas tecnológicas como reconocimiento facial, identificación de placas e información vehicular, con las que se busca mejorar la prevención, el monitoreo y la respuesta ante situaciones de emergencia.
“Vienen ambulancias; viene mucho más equipo, comunicación y tecnología para que podamos responderle a nuestra gente. Téngalo por seguro: vienen más cámaras”, manifestó el gobernante durante el evento.
El ministro director del 911, José Leonardo Mejía Espinal, informó que al inicio de la actual administración únicamente estaban operativas unas 1,800 cámaras de videovigilancia, pero actualmente el sistema cuenta con más de 6,900 cámaras activas.
Ambulancias del 911
Además, detalló que la capacidad de atención prehospitalaria aumentó de 23 a 56 ambulancias en funcionamiento y de ocho a 20 motoasistencias, lo que representa un incremento significativo en la capacidad operativa del sistema.
Mejía Espinal señaló que mediante el monitoreo GPS, la distribución estratégica de las unidades y la coordinación con otras instituciones, los tiempos de respuesta han mejorado, pasando de periodos que podían alcanzar entre 45 minutos y dos horas a llegar en algunos casos hasta nueve minutos.
Durante la conmemoración, Asfura destacó el trabajo de operadores, paramédicos y personal que atiende las llamadas de emergencia, además de pedir a la población utilizar de manera responsable el número 911, ya que una llamada falsa puede retrasar la atención de una persona que realmente necesita ayuda.