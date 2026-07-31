Nasry Asfura anuncia más tecnología y ambulancias para el Sistema de Emergencias el 911

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció este viernes nuevas inversiones en ambulancias, cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y tecnología para fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Emergencias 911, durante la celebración de su décimo aniversario en Tegucigalpa, Honduras.

El mandatario aseguró que la institución entra en una nueva etapa de recuperación y modernización, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias y mantener como prioridad la misión de salvar vidas.

Asfura explicó que el fortalecimiento del sistema incluirá herramientas tecnológicas como reconocimiento facial, identificación de placas e información vehicular, con las que se busca mejorar la prevención, el monitoreo y la respuesta ante situaciones de emergencia.

“Vienen ambulancias; viene mucho más equipo, comunicación y tecnología para que podamos responderle a nuestra gente. Téngalo por seguro: vienen más cámaras”, manifestó el gobernante durante el evento.

El ministro director del 911, José Leonardo Mejía Espinal, informó que al inicio de la actual administración únicamente estaban operativas unas 1,800 cámaras de videovigilancia, pero actualmente el sistema cuenta con más de 6,900 cámaras activas.