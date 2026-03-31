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Estos son los números para denunciar irregularidades y reportar emergencias

El Sistema de Emergencia 911 insta a la ciudadanía a llamar únicamente en casos reales, es decir, en situaciones graves que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:01 -
  • Kleymer Baquedano
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Las instituciones públicas han habilitado líneas de emergencia y denuncia para que la ciudadanía pueda informar sobre abusos en el transporte público, irregularidades en los precios de servicios y productos de consumo, así como reportar emergencias y recibir auxilio con prontitud.

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Además, las autoridades recomiendan a la población utilizar estos canales de forma responsable, proporcionando información clara y verificada para facilitar la atención de cada caso. También exhortan a denunciar cualquier irregularidad de manera oportuna, ya que esto contribuye a fortalecer los mecanismos de control y protección al consumidor, así como a mejorar la respuesta de los servicios de emergencia.

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La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de su Dirección de Protección al Consumidor, pide a la población denunciar abusos comerciales como publicidad engañosa, incumplimiento de garantías, cobros indebidos, precios superiores a la canasta básica regulada, trato indigno y cláusulas abusivas en contratos. Pueden marcar directamente a la línea 115 o escribir al WhatsApp 8863-1086. También pueden escribir a los correos electrónicos en San Pedro Sula: proteccionalconsumidor.sps@gmail.com y en Tegucigalpa a denunciasdeconsumidores@gmail.com.

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El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) invita a la población a denunciar cualquier cobro excesivo en la tarifa del transporte público urbano e interurbano a nivel nacional durante la Semana Santa, tiempo en que empresas aumentan los precios sin autorización. Las denuncias pueden realizarse de forma rápida y segura a través de WhatsApp al 9999-3080.

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El IHTT, junto a otras instituciones que conforman Conapremm, está realizando operativos en los diversos ejes carreteros para brindar atención y seguridad a los ciudadanos que se desplazan a los diferentes sitios turísticos.

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) pide a la ciudadanía denunciar incidentes de tránsito, conducción temeraria, piques ilegales, accidentes viales y emergencias o solicitar información de servicios escribiendo al número 3336-0764.

 Foto: LA PRENSA
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Según registros de la DNVT proporcionados a LA PRENSA en los últimos cinco años (2021-2026), en Honduras se han reportado más de 79,510 accidentes de tránsito. . Es importante destacar que en el 70% de los accidentes participan motociclistas, en gran medida por exceso de velocidad y por no respetar las señales de tránsito.

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El Sistema de Emergencia 911 insta a la ciudadanía a llamar únicamente en casos reales, es decir, en situaciones graves que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad. Al comunicarse, recomiendan explicar con claridad lo que sucede, hablar con calma, detallar qué está pasando y proporcionar la dirección exacta con referencias como colonia, calle y puntos cercanos. Asimismo, se debe esperar la asistencia y seguir las instrucciones del operador.

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