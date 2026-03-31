Estos son los números para denunciar irregularidades y reportar emergencias

El Sistema de Emergencia 911 insta a la ciudadanía a llamar únicamente en casos reales, es decir, en situaciones graves que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad. Al comunicarse, recomiendan explicar con claridad lo que sucede, hablar con calma, detallar qué está pasando y proporcionar la dirección exacta con referencias como colonia, calle y puntos cercanos. Asimismo, se debe esperar la asistencia y seguir las instrucciones del operador.