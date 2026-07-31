Nasry Asfura promete una "Honduras diferente" para 2030 tras sus primeros seis meses de gobierno

Tegucigalpa, Honduras.

"Hemos venido a resolver y para eso estamos aquí. No nos gusta hablar, nos gusta trabajar", manifestó ante funcionarios y representantes de distintas instituciones.

Asfura sostuvo que la prioridad de su gestión no es el discurso político, sino la ejecución de proyectos.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que, tras 183 días de Gobierno , su administración ha estado enfocada en ordenar el Estado y resolver los problemas del país. "183 días de trabajo, 183 días de poner orden. Tenemos un gran equipo de trabajo. No vemos para atrás, vemos para adelante", expresó.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , presentó este jueves el informe correspondiente a los primeros seis meses de su administración, una rendición de cuentas en la que defendió el rumbo de su Gobierno, destacó avances en distintas áreas y aseguró que su gestión será juzgada por los resultados.

El gobernante también señaló que su administración está sometida al escrutinio permanente de la ciudadanía, pero aseguró que los resultados serán visibles al concluir su mandato.

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"Nos miden no solo el día, sino cada segundo. No se equivoquen, el 27 de enero de 2030 van a ver a Honduras diferente", afirmó.

En materia económica, destacó que su Gobierno mantiene una política de disciplina fiscal y de contención del gasto público.

"Sabemos que los hondureños necesitan respuestas y debemos manejar muy bien los recursos. Las finanzas del país, somos disciplinados conteniendo el gasto fiscal", indicó.

En el área de salud, Asfura aseguró que se trabaja para reducir la mora quirúrgica y garantizar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.

Asimismo, destacó el programa "La Salud Más Cerca de Usted", al que calificó como una iniciativa que ha tenido una amplia aceptación entre la población.

"El programa de La Salud Más Cerca de Usted es impresionante por la cantidad de personas que llegan. Es un servicio que cada uno de ustedes paga con sus impuestos", expresó el mandatario, quien además anunció que el proyecto será ampliado con más equipo médico para atender a un mayor número de municipios.

Sobre seguridad, reconoció que se trata de uno de los principales desafíos del país. "Es un tema muy complejo y nos estamos preparando para hacerle frente a esta problemática", señaló, sin ofrecer detalles sobre nuevas medidas.

Respecto a la infraestructura, afirmó que su administración mantiene en marcha diversos proyectos y que continuamente se desarrollan procesos de licitación para nuevas obras. Además, resaltó las intervenciones que se ejecutan en el Valle de Sula para reducir el riesgo de inundaciones. "Vayan a ver al Valle de Sula lo que se está haciendo. Estamos salvando vidas", sostuvo.

En relación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el presidente reiteró que continuará siendo una empresa pública y solicitó al Congreso Nacional aprobar la legislación necesaria para avanzar en su proceso de recuperación.

"La Enee va a seguir siendo de los hondureños. La estamos tomando muy en serio y le pido a los 128 diputados que nos apoyen, así como me apoyaron con el proyecto de Salud. Apruébenme la ley y vamos a trabajar juntos para sacar adelante a Honduras", expresó.