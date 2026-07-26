JOH se presentará en audiencia el 3 de agosto por el caso Pandora II

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, deberá comparecer el próximo 3 de agosto ante un juez competente en la audiencia inicial de declaración de imputación por el denominado caso Pandora II, proceso en el que el Ministerio Público lo señala por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013. La fecha de la audiencia fue fijada luego de que un juez hondureño suspendiera de manera provisional la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol que pesaban sobre el exmandatario, tras una solicitud presentada por su equipo legal para regresar al país y someterse voluntariamente a la justicia.

Durante la diligencia judicial, Hernández conocerá formalmente los cargos que enfrenta y su defensa solicitará que pueda afrontar el proceso penal bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En el expediente también figuran como imputados el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados y empresarios vinculados a la investigación. El exgobernante regresará este domingo a Honduras procedente de Estados Unidos acompañado por su abogado defensor, Renato Stabile, y los generales de las Fuerzas Armadas Tulio Armando Romero Palacios, Willy Joel Oseguera Rodas y Javier René Barrientos Alvarado.

A minutos de la llegada de Hernández a Honduras