“Ya estamos aquí. Realmente esto es un milagro”: Ana García espera a Juan Orlando Hernández en Palmerola

Comayagua

Desde la pista del Aeropuerto Internacional de Palmerola, la ex primera dama Ana García de Hernández emitió un mensaje en video confirmando su presencia en la terminal aérea junto a su familia, a la espera del inminente arribo del expresidente Juan Orlando Hernández procedente de Miami, Estados Unidos.

Durante su intervención, García de Hernández calificó el retorno de su esposo como un acontecimiento de profunda trascendencia espiritual para sus allegados. “Realmente esto es un milagro. Dios ha sido tan bueno con nuestra familia y le damos gracias a Él y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan a recibir con el cariño que Juan Orlando se merece”, expresó visiblemente emocionada.

Asimismo, la ex primera dama dirigió un reconocimiento especial a las personas que se están desplazando desde distintos puntos del país hacia las diferentes escalas previstas en el itinerario de retorno, incluyendo Palmerola, Finca Rocío y el aeropuerto Toncontín en la capital.

En nombre de la familia Hernández García, la exprimera dama extendió sus muestras de gratitud por el respaldo ciudadano en lo que calificó como una jornada memorable. “Gracias a cada uno por hacer el esfuerzo de estar acompañándonos en este día tan histórico para nuestra familia. Que Dios haga que este sea un día lleno de alegría, gozo y paz”, añadió.

Finalmente, García de Hernández auguró un retorno seguro a sus hogares para todos los asistentes y reiteró que la llegada del exmandatario a suelo hondureño se concretará en cuestión de pocas horas para dar paso a las actividades programadas.