“Nos vemos pronto”: El mensaje de Juan Orlando Hernández a bordo del avión rumbo a Honduras

Estados Unidos

En un breve y emotivo mensaje difundido a través de redes sociales, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, se dirigió a la población hondureña a bordo de la aeronave que lo traslada de regreso al país procedente de los Estados Unidos.

Vistiendo una camisa blanca, Hernández expresó su satisfacción por iniciar el vuelo de retorno. “Saliendo ya, gracias a Dios. Saludos a todos y a todas, nos vemos pronto”, manifestó el exgobernante en los primeros segundos del audiovisual.

Durante la grabación, el exmandatario confirmó el tiempo estimado para su llegada al territorio nacional. “Primero Dios, en dos horas estamos aterrizando en Palmerola. Saludos”, concluyó sonriente antes de despedirse con la mano frente a la cámara.

El mensaje audiovisual confirma el cumplimiento del itinerario previsto para su arribo este domingo al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, donde lo aguardan familiares, su equipo legal y medios de comunicación para el desarrollo de la agenda programada en su retorno a suelo hondureño.

El exgobernante deberá enfrentar en Honduras un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral en 2013, dentro de una trama en la que también figuran el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados y empresarios.

Un juez competente fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia inicial de declaración de imputación, en la que Hernández conocerá formalmente los cargos y su representación legal solicitará que se le permita afrontar el proceso penal bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.