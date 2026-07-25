Neymar regresa de la mejor manera tras el Mundial: doblete y evita caída del Santos

Brasil.

Neymar brilló este sábado en su regreso al Campeonato Brasileño con dos goles, el segundo de penalti que le dio el empate al Santos en los minutos finales del partido quitándole la ilusión al Chapecoense de dejar el último lugar de la clasificación.

El camisa 10 abrió el marcador para el Santos en el minuto 35, con un remate sereno que llegó sin afán a la esquina del arco, tras recibir una asistencia de Igor Vinicius y realizar un rápido intercambio con el argentino Álvaro Borreal.

El empate del Chapecoense llegó en el minuto 50, con un tanto de Marcinho. Diez minutos después, un gol en contra de João Ananias al intentar despejar el propio arco le dio la ventaja al Chape. Y en el minuto 88 Santos igualó con el tanto de Neymar.