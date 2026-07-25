Inter Miami, sin Messi, vuelve a ganar: Casemiro debutó en MLS y así le fue

El Inter Miami, aún sin su capitán Lionel Messi, sigue firme y este sábado 25 de julio consiguió un nuevo triunfo en la MLS tras su regreso luego del Mundial 2026. Las 'Garzas' vencieron por la mínima al Montréal en la jornada 17 de la liga estadounidense.
El cuadro dirigido por Guillermo Hoyos venía de remontarle al Chicago Fire (3-2), club donde ahora milita Robert Lewandowski, y ahora sumó tres valiosos puntos para mantenerse en la pelea de la cima de la tabla en la Conferencia Este.
Este sábado, el Inter Miami contó con la presencia del brasileño Casemiro - reciente fichaje del club -, quien arrancó en el 11 titular para disputar sus primeros minutos en la Major League Soccer.
El partido parecía que iba a terminar en un empate sin goles, pero en el tramo final se vino el susto para el equipo visitante. Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped.
Inmediatamente, el colombiano Brayan Vera pidió la entrada de las asistencias médicas al ver el estado del jugador y fue retirado en ambulancia. Posterior a esa acción, el árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque.
Una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el 0-1 en el marcador y que fue definitivo para que el Inter Miami sumara tres nuevos puntos en la MLS.
Los números de Casemiro en su debut
Según datos compartidos por Sofascore, Casemiro completó los 90 minutos, registrando una calificación de 7.2. El mediocampista sumó siete recuperaciones, dos despejes y concretó un 89% de precisión en sus pases.
Con este triunfo, el Inter Miami se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Este con 37 puntos, dos por debajo del Nashville que lidera con 39 unidades. También, es la segunda victoria del equipo luego del regreso tras el Mundial 2026 y sin la presencia de Lionel Messi, quien se encuentra de vacaciones tras culminar el torneo.