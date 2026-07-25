Inter Miami, sin Messi, vuelve a ganar: Casemiro debutó en MLS y así le fue

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami, aún sin su capitán Lionel Messi, sigue firme y este sábado 25 de julio consiguió un nuevo triunfo en la MLS tras su regreso luego del Mundial 2026. Las 'Garzas' vencieron por la mínima al Montréal en la jornada 17 de la liga estadounidense.

El cuadro dirigido por Guillermo Hoyos venía de remontarle al Chicago Fire (3-2), club donde ahora milita Robert Lewandowski, y ahora sumó tres valiosos puntos para mantenerse en la pelea de la cima de la tabla en la Conferencia Este.

Este sábado, el Inter Miami contó con la presencia del brasileño Casemiro - reciente fichaje del club -, quien arrancó en el 11 titular para disputar sus primeros minutos en la Major League Soccer.