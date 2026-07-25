Tensión: futbolista del Inter Miami sufrió fuerte choque y fue retirado en ambulancia

El delantero argentino Germán Berterame fue retirado en ambulancia este sábado 25 de julio tras sufrir un fuerte impacto durante el partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego.
Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.
Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inmóvil, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.
Los jugadores de ambos equipos quedaron visiblemente afectados por el incidente que sufrió Berterame, quien arrancó como titular en el juego disputado en Montreal.
El árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque entre Morales y Berterame, una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el 0-1 en el marcador.
El tanto del Pistolero Suárez fue suficiente para que el Inter Miami se llevara la victoria de Montreal en lo que fue el debut de Casemiro con las Garzas, que están a la espera de Lionel Messi.